Musíte se brodit bahnem, dokud se z něj nevyhrabete, říká Gebre Selassie o liberecké krizi

Vzpomenul jste si na něj?

Samozřejmě! V podstatě hned poté, co jsme vstřelili druhý gól. Tentokrát však zbývalo do konce víc minut než tehdy, takže jsem jen doufal, že utkání dohrajeme do vítězného konce i nyní. V naší situaci by nebylo vůbec dobré, kdybychom tři body ještě dokázali ztratit.

Tehdy výhra Liberec nakopla k titulu, jak pomůže nyní?

Všichni doufáme, že opět půjde o odrazový můstek, abychom načali nějakou sérii a dostali jsme se z příček, kde vůbec být nechceme. Stále však jde pouze o jednu výhru. Pro nás sice velmi důležitou, ale na druhou stranu ji nesmíme přeceňovat.

Zavládla v týdnu v kabině uvolněnější atmosféra?

Pochopitelně je lepší, protože na první výhru jsme čekali dlouho. Ale žádná euforie tady nepanuje. Ani by nebyla na místě. Stále jsme tam, kde být nechceme. Ale je fajn, že jsme dokázali po dlouhé době naplno bodovat.

Theodor Gebre Selassie ze Slovanu Liberec a Bořek Dočkal ze Sparty Praha.

Vlastimil Vacek, Právo

Tým doplnil i Miroslav Stoch. O kolik s ním budete silnější?

Zatím toho s námi tolik nenatrénoval, ale díky své kopací technice patří k rozdílovým hráčům. Pro nás je určitě posilou. V naší situaci nám v určitých fázích zápasu dokáže velmi pomoci. Chvíli asi potrvá, než se sžije s týmem, ale na druhou stranu vzhledem k počtu Slováků u nás zase tak velký problém s aklimatizací mít nebude. Je i dobrou vizitkou pro Slovan Liberec, že jsme i v takové situaci schopní k nám dostat takového hráče.

Jak jste uplynulé týdny prožíval? Přišel jste jako zvučná posila z bundesligy, jenže Liberec padl do největší krize své prvoligové historie.

Pochopitelně jsem si přál lepší start. Bohužel nám nevyšel a do toho jsme měli v několika zápasech červené karty, což nehrálo pro nás. Šťastný jsem z toho nebyl. Ale mám takovou zkušenost, že je vždy lepší, když je horší začátek a konec lepší, než když je tomu naopak. Nepanikařil jsem, ale už jsem hodně rád, že se postupně zvedáme. Na začátku jsme si to však hodně vyžrali.

Theodor Gebre Selassie v zápase proti Spartě

Vlastimil Vacek, Právo

Dělá vám fotbal v tomhle roce vůbec radost? Jaro jste zakončil sestupem v Brémách, nyní čekal dlouho na výhru s Libercem...

Člověk musí i ve velmi obtížných sportovních situacích zůstat nad věcí. Samozřejmě je to velmi důležité, ale mám dvě zdravé děti, a to pak vše hází do jiného světla. Pochopitelně to bylo obtížné období, a ještě není konec, ale doufám, že teď bude líp. Takhle to holt ve sportu ve vlnách bývá. Teď jsme prostě měli vlnu, kdy jsme byli dole, a doufám, že teď jsme najeli na další a zvedáme se.

Šlo v součtu s jarem o nejhorší vlnu v kariéře?

Ne. Bylo to velmi nepříjemné, ale v roce 2014 jsme v prvních devíti kolech udělali jen čtyři body a taky dlouho čekali na výhru. Následně jsme měli šnůru deseti nebo jedenácti zápasů, z kterých jsme devět vyhráli a snad dva remizovali, takže jsme nakonec hráli do posledního kola o pohárové příčky. Vím, že se to dokáže otočit i druhým směrem.

Připomínal jste tohle v kabině?

Ano. Vím, jak to chodí. Když se člověk brodí bahnem, tak se holt musíte brodit do té doby, dokud se z něho nevyhrabete. Když se zastavíte, vzdáte a jste odevzdanej, tak v bahně zůstanete. Musíte se brodit, nic příjemného, ale ke sportu to patří. Někdo prohrává, někdo vyhrává.

Po osmi odehraných kolech už můžete hodnotit. V jakém stavu jste ligu našel po devíti letech venku?

Liga je velmi fyzická a tolik rozdílů mezi týmy není. Samozřejmě ze silných týmů jsme zatím hráli jen se Spartou, ta byla opravdu velmi silná na balonu a člověk tam kvalitu cítil, jinak nebyl zápas, po kterém bych mohl říct, že nás někdo jasně přehrával. Víceméně jsme si pár utkání prohráli vlastní vinou sami.

Autor rozhodujícího gólu Lubomír Tupta (vpravo) se raduje v utkání s Mladou Boleslaví se spoluhráči z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Když se v minulosti vraceli hráči do tuzemské ligy, často je zaráželo, jak malý respekt rozhodčí na hřišti třeba ve srovnání s bundesligou mají. Vás také?

Je pravda, že občas mi přijde, že spousta hráčů si dovolí komunikovat s rozhodčími, reagovat na jeho verdikty, a nejde o kapitány ani hráče, kteří by měli něco za sebou. Toho jsem si opravdu všimnul. K rozhodčímu chodí diskutovat v podstatě kde kdo.

Zalitoval jste někdy, že jste se vrátil?

Ne! Chlap by si za svým rozhodnutím měl stát. Chtěl jsem jít do Liberce a taky to nebylo tak, že by všichni říkali, jak to bude super. Upřímně, hodně lidí mě od návratu odrazovalo a radilo, abych hrál ještě venku. Stejně jsem chtěl, stěhovali jsme se s rodinou, ke klubu mám vztah. Věděl jsem, že jde o správný krok, i když jsem věděl, že to bude těžký.

Teď vás čeká derby s Jabloncem, jak se těšíte?

Zažiju derby zase po pár letech, protože Hamburk poslední roky bundesligu nehrál... Mimochodem teď se hrálo derby Werder-Hamburk ve druhé bundeslize, tak jsem se koukal. Pro Brémy mělo derby velmi nešťastný průběh... Na Jablonec se těším. Po zápase s Boleslaví možná ideální čas na derby, zase nás může posunout výš.

Jak Jablonec jako soupeře vidíte?

Mají dobře poskládaný tým z kvalitních a zkušených hráčů. Opět to nebude nic jednoduchého. ale věřím, že když navážeme na konec druhého poločasu proti Boleslavi, dokážeme uhrát dobrý výsledek.

Zleva Imad Rondič z Liberce a Ondřej Karafiát z Boleslavi v utkání 8. kola Fortuna:ligy.

Radek Petrášek, ČTK

Záležet bude i na tom, jestli dokážete uhlídat rozjetého Václava Pilaře, který má reprezentační formu a s nímž jste v nároďáku hrál. Pravděpodobně se s ním budete na hřišti hodně potkávat právě vy.

Je to možné. Ale připravit se musím na soupeře jako celek, nejen na jednoho hráče. Každopádně za Pilku jsem rád, že se mu podařilo dát po zdravotní stránce nějak dohromady, protože jde o výborného fotbalistu. Člověku bylo až líto, že svůj um nemohl prodávat na hřišti. Je to malinko osobní neštěstí. Je fajn, že se dal zdravotně do kupy. Neznamená to však, že ho budeme nějak šetřit.

Opět se potkáte s trenérem Petrem Radou, který vás vedl v Liberci. Těšíte se?

Těším. Během prvních kol jsem potkal hodně trenérů, kteří mě kdysi už trénovali a vždy to bylo příjemné, vidět se, pozdravit se, prohodit pár slov. Těším se na to i tentokrát, ale jako vždy až po zápase.

Filip Havelka ze Slovanu po prohraném utkání.

Radek Petrášek, ČTK

Ve čtvrtek jste oznámil další nadaci, kam poputuje výtěžek vašeho charitativního projektu TGS23. Jede to podle představ?

Ano, první šel pro Alsu a myslím, že se nám dařilo velmi slušně. Měli jsme střízlivý odhad, kolik bychom chtěli vybrat, což se nám podařilo i překonat. Teď jsme na konci druhého měsíce a ten je také na dobré cestě. Jsem rád, že si kávu objednává i hodně fotbalistů, kteří tak taky přispívají na dobrou věc. Jsou s tím pochopitelně spojené i starosti, ale když to člověk dělá pro dobrou věc, absolvuje je rád. Navíc se setkáte se zajímavými lidmi i příběhy.

Pije se teď káva víc i v liberecké kabině?

(směje se) Spotřeba kávy v naší kabině už byla relativně vysoká i předtím, ale dělali jsme objednávku i za celou kabinu. Ale nešlo o můj nápad, to bych si nedovolil.

Objednávají si kávu i fanoušci z Brém?

Celkem ano. Přiznám se, že jsem byl na to zvědavý. Na měsíc máme dvě stě limitovaných balíčků a z toho do Německa nižší desítky putují. Zatím vše probíhá bez problémů, byť je to kus cesty.