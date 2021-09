Vedení a další klokaní kolaps. Šanci, jakou měl Bederka, by měl proměnit i brankář, zoufá si Klusáček

„Myslel jsem, že Slavie bude ojedinělý případ. Že se z toho oklepeme a už se to nebude opakovat. Ale bylo to podobné. Rozdíl byl asi jen v tom, že proti Baníku jsme měli více šancí. Kdybychom je vyřešili lépe, mohlo to dopadnout jinak," kroutil hlavou útočník klokanů Chramosta. „Byl to docela turbulentní týden. V lize dva výprasky a v poháru výhra 4:0 v Prostějově," dodal.

Jen on měl v prvním poločase další tři slušné gólové příležitosti. „To byly momenty, kdy se utkání lámalo. Byli jsme nebezpeční, ale gól dal Baník," popisoval útočník Pražanů.

Skóre srovnal premiérovou brankou za Baník Lukáš Budínský, vítěznou trefu zařídil tři minuty po přestávce dorážkou Ladislava Almásiho hlavičky Nemanja Kuzmanovič. A pak už ostrými stříleli jen Ostravané. Hlavou se trefili obránce Jakub Pokorný a útočník Almási.

Choreo fanoušků Baníku Ostrava před začátkem zápasu.

Sznapka Petr, ČTK

„Opakuje se to. Máme slušný vstup do utkání, vedeme, ale soupeř to otočí," zlobil se trenér Bohemians 1905 Luděk Klusáček. „Byl to krásný zápas v nádherné fotbalové atmosféře, bohužel pro nás se špatným koncem, protože nedáme ani ty největší šance," poukázal Klusáček například na gólovku Jiřího Bederky, který krátce poté, co se Baník dostal do vedení 2:1 po kiksu Laštůvky místo prázdné branky trefil jen tyč.

„Tohle by měl proměnit i brankář, kdyby se do takové šance dostal. Ale ono to jinak vypadá zpoza hřiště a jinak z pohledu hráče, který má za sebou čtyřicetimetrový sprint. Fotbal tyhle kuriózní momenty nabízí. Mohli jsem se vrátit do zápasu, místo toho končíme v debaklu," povzdychl si Klusáček.

Se zatajeným dechem sledoval hrubku brankáře Jana Laštůvky, kterému míč po odkopu Jana Huga Bačkovského prošel přes rukavice, trenér Baníku Ondřej Smetana. „Říkal jsem mu po zápase, že mi po jeho zákroku vyskočily na hlavě šediny. Byl to jeden z klíčových momentů, který jsme ale naštěstí zvládli," ulevil si Smetana, který o pár minut později reagoval a třetím stoperem posílil defenzivu týmu.

„Vedli jsme dva jedna a potřebovali jsme reagovat na pasáž, kdy jsme blbě bránili. Bylo to čistě taktické střídání, abychom dali do trojky vzadu Pokorného. Prosadil se i gólově, takže to vyšlo velmi dobře," radoval se Smetana po dvanáctém ligovém utkání doma bez porážky v řadě.