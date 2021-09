Bohemce už jsem pár gólů dal, tak jsem věřil v další, usmíval se Lukáš Budínský po premiéře v základu

Osm kol letní posila z Mladé Boleslavi Lukáš Budínský sledoval úvodní výkop utkání jen ze střídačky. Nominace do ligové základní sestavy Baníku Ostrava se dočkal v domácím zápase proti Bohemians Praha 1905, tedy týmu, v jehož dresu v roce 2011 poprvé nakoukl do ligy. A hned se gólově prosadil.

„Potěšilo mě, když jsme se dozvěděl, že zrovna proti Bohemce budu hrát poprvé v Baníku od první minuty. Mám tam ještě nějaké kamarády, takže jsou ty zápasy proti nim stále ještě speciální. Pár gólů (čtyři) jsem jim v minulosti už dal, tak jsem si říkal, že by to mohlo zase vyjít," usmíval se Budínský.

A vyšlo. Záložník s excelentní kopací technikou skóroval v 38. minutě, kdy se téměř na brankové čáře prosadil přes váhajícího kapitána klokanů Daniela Krcha. Akci, kterou Baník srovnal na 1:1, nastartoval centrem Nemanja Kuzmanovič, Budínský ji zadnicí zdokonalil a vzápětí i zakončil.

„Kuzma centroval do vápna a trefilo mě to do zadku. Balon se pak Laca (Ladislava Almásiho) odrazil před branku. Jak jsem byl rozběhlý, tak jsem tam šel a využil toho, že to Dan Krch zřejmě pouštěl brankáři. Zareagoval pozdě, míčem mě trefil a od tyčky se to odrazilo do brány," popisoval svůj zřejmě nejškaredší gól kariéry autor jednačtyřiceti ligových branek.

Ve chvíli, kdy se míč dokutálel do sítě, schoval Budínský ruce do dlaní. „Byl jsem překvapený, jak jsem toho gólu docílil. Ale především jsem byl rád, že jsme vyrovnali," svěřoval se 29letý záložník.

Jeho gól Baník nastartoval. Po přestávce Kuzmanovič skóre převrátil, a protože hostující Jiří Bederka nevyužil za pár minut nato hrubky Jana Laštůvky, Baník zápas dovedl k vítězství. „Viděl jsem, že míč letí na Laštyho, který byl v tu chvíli zcela sám, tak jsem byl v klidu. Možná jsem i trošku vypnul. Když mu to ale prošlo přes rukavice, musel jsem rychle mazat zpátky. Bederka naštěstí trefil tyčku, pak už jsme to z vápna vykopali. Byl by to gól na 2:2, takže důležitý moment," popisoval Budínský

Fotbalista Baníku Ostrava Lukáš Budínský slaví gól do sítě Bohemians 1905 v utkání 9. kola první fotbalové ligy.

Sznapka Petr, ČTK

Pár minut nato přepustil místo na hřiště Filipu Kaločovi a další dva góly Jakuba Pokorného a Ladislava Almásiho už sledoval ze střídačky. „Jsem rád za každou minutu. Máme široký kádr, i proto jsem se do základu dostal až nyní. Kluci hráli na svých pozicích dobře, nebylo potřeba do toho sahat," vysvětloval Budínský.

„Snažím se být trpělivý, Baník hraje jinak, než na co jsem byl zvyklý. Navíc jsem toho v Mladé Boleslavi na jaře moc neodehrál, takže mi trochu scházela herní praxe. Ale už se cítím dobře a jsem rád, že jsem týmu platný," říkal Budínský, pro něhož je Baník čtvrtým ligovým týmem. Začínal v Bohemians 1905 Praha, čtyři sezony řídil hru Karviné, a v předchozích dvou letech oblékal dres Mladé Boleslavi.