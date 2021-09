Rada se s Kozlem hádal. Pokud si hráč nastřelí ruku, je to dřevák, rýpl si jablonecký kouč

Ventilem frustrace a předmětem emotivní diskuse byla situace ze 73. minuty. Co se stalo? Jablonecký Malínský poslal do vápna hostů prudkou přihrávku. Míč si nešťastně do vlastní ruky nastřelil liberecký kapitán Mikula. Zelenobílí chtěli penaltu. Situaci ještě zkoumal videorozhodčí. Hlavní arbitr Karel Hrubeš netrestal. A podle norem správně.

„Pravidla jsou samozřejmě daná. Když si hráč nastřelí ruku, penalta se nepíská. Ale z mého hráčského pohledu, pokud si hráč nastřelí ruku, je to dřevák, ať se na mě nikdo nezlobí. Je to neohrabanost. Pískáme penalty za jiné věci, ale za takové ne. Samozřejmě si hráč do ruky míč nakopnout nechce, ale odkop může být tak špatný, že může letět do brány," poznamenal Rada k pravidlu zavedenému před třinácti lety.

„Nechci ani nikoho srážet, ale když jsem něco takového jako hráč udělal, ti, co to uměli na té nejvyšší úrovni, mi říkali: Ty jsi dřevák, jak můžeš hrát ligu?" rýpl si.

A jak je jeho zvykem, hned po zápase o tom emotivně diskutoval s trenérem Slovanu Lubošem Kozlem a poté i hlavním rozhodčím Hrubešem.

„Šlo tam o ruku. Nezpochybňoval jsem ji, ale chodíme na školení a vím, co se píská a nepíská. A v momentě, kdy si hráč ruku nastřelí sám, pískat se nemá. Doufal jsem, že rozhodčí to takhle i posoudí. Petr říkal, že jde o nešikovnost hráče, což má pravdu, ovšem pravidla jsou daná a situace byla správně posouzená," vysvětlil emotivní výměnu názorů Kozel, který s Libercem uhrál ve třech duelech sedm bodů.

„Jsem pro jedno pravidlo. Když je ruka, tak je ruka. Ale podle regulí a pravidel ji rozhodčí neodpískal správně. Alespoň podle toho, co se říkalo na seminářích. Já už tam moc nechodím, protože se to furt mění," dodal Rada.

Naposledy Mezinárodní pravidlová komise IFAB pozměnila pravidla o hraní rukou letos v březnu. Rozhodčí již nemají za přestupek považovat za přestupek neúmyslnou ruku, po které spoluhráč vstřelí branku nebo se dostane do gólové šance. Flexibilnější pravidla o hraní rukou zase před rokem požadovala UEFA, aby sudí mohli sami rozhodnout, zda se jednalo o úmyslnou ruku či nikoliv. UEFA a FIFA nepovažují za porušení pravidel hru rukou, kdy si ji sám hráč nastřelí při odkopu, od roku 2008.