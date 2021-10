Pod obrovským tlakem bude Sparta, shodují se před derby legendy pražských „S“ Koller a Šmicer

„Na ledě hrajeme v jedné pětce, při derby ale budeme samozřejmě na opačných stranách barikády," potvrzuje slávistická ikona Vladimír Šmicer, že klání odvěkých rivalů rozhodně společně s Kollerem sledovat nebude.

Fotbaloví internacionálové, kteří se zúčastní hokejové akce pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně Winter Hockey Games, trénují pravidelně v Říčanech u Prahy. Na snímku jsou Vladimír Šmicer (vlevo) a Jan Koller.

Ondřej Deml, ČTK

„Na stadion nejde ani jeden z nás. Já zůstanu doma u televize, Šmícu tipuju na nějakou hospůdku v Chabrech, kde si derby s gustem vychutná," má předem jasno Koller, který se vydal do světa za fotbalovou slávou ze sparťanského chrámu na Letné.

V jednom se však shodují. V nedělním večeru bude pod mnohem větším tlakem domácí Sparta.

„Psychická výhoda je určitě na straně Slavie," tvrdí Koller. „Sparta totiž musí utkání zvládnout a za každou cenu vyhrát, takže na ni důležitost střetnutí dolehne mnohem víc. Po slibném vstupu do sezony už zase kopíruje tu loňskou. Prohrála v Plzni, nezvládla domácí utkání s Jabloncem, a kdyby neuspěla ani v derby, Slavia by jí ještě víc bodově odskočila. Právě toto vědomí bude hrát velkou roli."

„Naprostý souhlas. Tlak na Spartu bude o to větší, že propadla ve zmiňovaném zápase v Plzni. Právě v něm měla přitom dokázat, že se výkonnostně zvedá a že už je jinde než před rokem. Teď ji čeká druhý pokus. Ještě náročnější, protože kdyby neuspěla ani podruhé, tlak na její hráče i trenéry bude gradovat. Zdá se mi, že právě z toho vládne na Letné trochu strach," přidává se Šmicer.

Argument, že čtvrteční konfrontace na evropské pohárové scéně a výsledky v zápasech Sparty s Rangers, resp. Slavie s Feyenoordem mohou mít na zmíněnou konstelaci dopad a průběh derby ovlivnit, ani jedna z fotbalových legend nebere.

Jaromír Jágr s Janem Kollerem si v Říčanech zapózovali před objektivy.

Zdeněk Pavlis, Sport.cz

„Slavii nevyšel úvod sezony a kvalifikace o evropské poháry, v lize se však už oklepala a výkonnostně jde zase nahoru. Hlavně její ofenziva nabrala patřičné tempo, takže půjde do derby sebevědomě, a navíc s vědomím, že liga a čtvrtý titul v řadě je pro ni prioritou. A ke všemu je tady statistický faktor a čtrnáct zápasů, v nichž v lize se Spartou neprohrála," shrnuje své argumenty slávista Šmicer. Samozřejmě i s dovětkem, že mistrovská korunovace v této sezoně je pro Eden o to větší motivací, že za rok už bude hrát kvalifikaci o Ligu mistrů jen jeden český tým.

„Hráčské kádry obou celků jsou svými fotbalovými kvalitami na stejné úrovni, Sparta ho má složený stejně dobře jako Slavia. Ta se už vyrovnala s nevydařeným úvodem sezony, kdy doplácela na únavu svých největších opor z evropského šampionátu a plnou marodku. Teď je opět v pohodě, i když ji limituje zranění obránců. Bude proto záležet, jak se s tímto handicapem vypořádá a jak se naopak domácí hráči vyrovnají s důležitostí derby v hlavách. Zápasy se slabšími ligovými protivníky zvládli, v neděli to ovšem pro ně bude těžká a náročná zkouška. Uvidíme, jestli se oklepou a budou lepší než před třemi týdny v Plzni," je Koller zvědav, zda a jak v druhém podzimním ligovém testu pravdy Sparta obstojí.

Zazáří v derby Adam Hložek? V poslední době to až moc bere na sebe, všímá si Jan Koller

Sport.cz

Hodně zvědavý je i na výkon na výkon domácího Adama Hložka.

„Je to velikánský talent, ale v mých očích je stále ještě nedozrálý. I proto se proti silným klubům neprosazuje, jak by měl. Pokud má ale Spartu táhnout, pak by se měl ukázat právě proti kvalitnější týmům. Derby se Slavií mu nabídne další příležitost," čeká historicky nejlepší kanonýr české a samozřejmě i československé reprezentace, jak se devatenáctiletá letenská naděje své role v neděli zhostí.

Adam Hložek ze Sparty Praha v poloze ležícího střelce...

Vlastimil Vacek, Právo

„V předchozí sezoně jim to docela klapalo ve dvojici s Julišem. Podobné složení mu vyhovovalo, urostlého útočníka by před sebou i teď potřeboval, protože by se mu nabízelo víc možností. Problém ale vidím i v tom, že si toho Hložek bere v poslední době na sebe až moc, což je sice hezké, ale někdy je to na škodu. Měl by víc využívat lépe postavených spoluhráčů, Bylo by to prospěšnější pro něho i pro produktivitu a hru Sparty," radí Hložkovi před derby kanonýr Jan Koller.