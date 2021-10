Hora opět hrdinou, Dynamo ale zase dohánělo. První půle? Šílená! láteří

Ke gólu vám ale tentokrát pomohlo i krapet štěstí. Jak jste viděl celou situaci, když jste brankáře Boháče prostřelil a poslal Dynamo do vedení?

Vyrazili jsme do rychlého brejku, já běžel z vlastního vápna, takže už jsem toho měl celkem dost. Ale balon jsem si špatně připravil. Měl jsem tam jít od začátku levačkou, já si míč přebral pravou a ujel mi malinko do strany. Když jsem viděl, jak na mě Boháč běží, tak jsem měl v hlavě myšlenku dát mu to mezi nohy, což se mi podařilo. Akorát jsem to trochu zvedl a on balon škrtl. Ale zapadlo to naštěstí do sítě.

Znovu jste autem rozhodující trefy utkání, což určitě hřeje u srdce. Zkraje sezony vám scházela čísla...

Jo, pro sebevědomí dobré, tohle se ode mě čekalo. Týmu jsem teď pomohl k výhře, i když v některých předchozích zápasech jsem hrál asi líp, ale na to se nikdo neptá.

Brankář Pardubic Marek Boháč po inkasovaném gólu v Českých Budějovicích.

Václav Pancer, ČTK

Vítězství se však pro vás nerodilo vůbec snadno. Pardubice byly v první půli lepší...

Od nás to byl zápas dvou poločasů. Prvních 45 minut bylo od nás šílených, paradoxně jsme ale o půli vedli 2:1. Ale bylo to z naší strany bez pohybu, nasazení, mysleli jsme si, že si zahrajeme v klidu fotbálek, za což nás hned potrestali. Vytvořili si i další šance, ale díky bohu, že jsme to ještě do půle dokázali otočit. Ukázali jsme týmovou sílu, což je na jednu stranu taky důležité. A druhý poločas jsme hráli už tak, jak jsme potřebovali. Nebylo to od nás nic světoborného, ale v druhém poločase jsme už hráli tak, jak jsme potřebovali.

Proběhla o přestávce v kabině bouřka stejně jako v šatně Pardubic?

U nás byla asi ještě větší než u nich, což ale bylo potřeba. Museli jsme si vyříkat některé věci, tohle k tomu patří, to je prostě fotbal. Je dobré, že jsme si to vzali k srdci a druhý poločas už nějak vypadal. Po bouřce jsme se zklidnili. Trenéři nám řekli, že stačí neprohrát druhý poločas a přistoupili jsme k ní úplně jinak než k té první.

Zleva Mick van Buren z Budějovic a Tomáš Čelůstka z Pardubic.

Václav Pancer, ČTK

Zápas se tedy de facto lámal o poločase v kabině?

Zlomily ho dva góly, pro ně to byl podle mě šok, protože cítili, že byli v první půli lepší. Ale jo, dá se říct, že i v kabině o poločase jsme zápas zlomili.

Produktivita Dynama se zvedá. Podruhé v řadě jste nasázeli tři góly...

Víc jsme se uklidnili vepředu. Prvních šest nebo sedm kol jsme chtěli všechno uspěchávat, teď na tom asi čtrnáct dnů vkuse pracujeme a je vidět, co chceme hrát. Padá nám to tam. (úsměv)