Vítězství, ale i varovný prst. Profesorský výkon nám nesvědčí, ví trenér Slovácka Svědík

Co mužstvu vytýkáte?

Zpočátku jsme byli hodně nepřesní ve finální fázi. Z ojedinělé akce jsme dostali gól. Postupně jsme pak Teplické zatlačili do defenzívy a vytvořili si rozhodující náskok. Jenže další tutovky jsme za stavu 2:1 i 3:1 neproměnili a soupeř poté dal kontaktní branku. A tak jsme se v závěru strachovali o výhru.

Čemu to přičítáte?

Stejně jako v předchozím duelu v Mladé Boleslavi jsme byli ke konci zbytečně pasivní. Místo abychom soupeře dorazili, přivodili jsme si zase zbytečné drama. Je to pro nás takový varovný prst. Profesorská hra nám nesvědčí. Nemůžeme si na hřišti počínat tak, že se nemůže nic stát. Chválím hráče za solidní ofenzívu, avšak v obraně se musíme rozhodně zlepšit.

Věřil jste po vedoucí trefě teplického veterána Rezka, že duel otočíte?

Zcela jednoznačně, byť zápasy se soupeři, kteří nastupují pod novým koučem, jsou nevyzpytatelné. Byl jsem ovšem přesvědčený, že naše vyšší kvalita rozhodne. Nakoplo nás vyrovnání na 1:1 těsně před přestávkou.

Zkušeného záložníka Milana Petrželu jste tentokrát na rozdíl od předchozích utkání nechal na trávníku téměř až do konce, přestože se zdálo, že nehrál tak dobře jako obvykle?

Vycházel jsem právě ze zkušeností z minulých zápasů. Když jsem Milana stáhl, náš výkon uvadal. Je ale pravda, že ani on nebyl tentokrát v optimální pohodě. Má na to ale občas právo.

Důležitou branku na 2:1 vstřelil na začátku druhé půle útočník Václav Jurečka, který je v této sezoně s pěti góly vaším nejlepším střelcem. Nahrazuje kanonýra Klimenta, jenž odešel v létě do Polska?

Bylo by to moc dobře. Ale uvidíme. Jsem přesvědčený, že Venca mohl dát klidně i o tři góly víc. V zápase s Teplicemi taky další stoprocentní příležitost neproměnil. Možná to chce v koncovce trochu víc koncentrace. Důležité ovšem je, že se Jurečka do šancí dostává. Snad mu to vydrží.

Dvěma trefami se zaskvěl krajní bek Reinberk, který však střetnutí kvůli zranění nedokončil. Jak to s ním vypadá?

Těžko odhadnout. Je to zřejmě lýtko, jde o svalový problém. Snad to nebude nic vážného.