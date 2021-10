Tvrdík vypsal největší prémie, proč se na derby netěší? Jeho rival střídá ponožky i košile

Oba rivalové berou zřetel na novou situaci. Nic jiného jim ani nezbývá.

„Příští rok bude o Ligu mistrů hrát jen vítěz naší ligy, do pohárů jdou jen čtyři týmy. Liga je pro nás teď důležitější než mezinárodní soutěže," avizoval před časem šéf klubu Jaroslav Tvrdík v obsáhlém rozhovoru pro Odbor přátel Slavie.

„Sparta bude po dlouhé době vážný konkurent. Za mě jsme ještě nikdy neprohráli derby. Teď čekám, že to bude těžké. Až ho prohrajeme, pak teprve budu smutný. Jednou to přijde. Motivace na podzim je jasná, hráči určitě dostanou vyšší prémie za derby než za Konferenční ligu," dodával.

Šéf Sparty František Čupr před derby se Slavií

Jak slíbil, tak učinil. „Vyšší prémie za derby platí," potvrzuje Tvrdík v aktuálním rozhovoru pro O2 TV Sport.

Šéf sešívaných už cítí patřičnou nervozitu. „Na derby se netěším, budu z toho mít nervy..." říká upřímně.

„Hraje se na Spartě. Derby nemá favorita, ale s ohledem na domácí prostředí si myslím, že Sparta roli favorita nese... Má za sebou docela dobré zápasy, naposledy výhru nad Rangers. Bude chtít zvrátit docela dlouho sérii," tuší Tvrdík.

Slavia od března 2016 neprohrála se Spartou 14 soutěžních zápasů po sobě, dvanáct v lize, dva v poháru. Proto Tvrdíkův protějšek před derby mění rituály.

„Je to tak, neustále přemýšlím, proč jsme ještě nezvládli žádné vítězné derby za dobu, co tu jsem. Měním si košile, měním si ponožky a podobně, zkouším, co bude to pravé... Hlavně doufám, že kluci v derby zapnou a odneseme si vítězství," usmívá se sparťanský generální ředitel František Čupr, který ve fotbale působí téměř na den přesně tři roky.

