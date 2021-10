Vrba: Strašně si skalpu Slavie cením, rozhodně nezapomínám ani na Plzeň

Je pro vás triumf v derby největším vítězstvím v pozici trenéra Sparty?

Je to důležitá výhra. Nemyslím si, že největší. Určitě si vážím i dalších zápasů, které jsme vyhráli. Samozřejmě, vyhrát nad Slavií je pro všechny zajímavější. Cením si všech vítězství, které ve Spartě mám. Navázali jsme na vítězství nad Rangers, teď jsme porazili Slavii. Jsem rád, pro nás bylo strašně důležité zvládnout těžký týden.

Skalp je pro vás o to cennější, že jste se stal trenérem, který ukončil nejen čekání Sparty na výhru v derby, ale také rekordní ligovou sérii Slavie bez porážky, že?

Strašně si toho cením. Slavia je jediný mančaft, který nás na jaře dvakrát porazil, v lize a v poháru. Byla v obou zápasech jednoznačné lepší, tahali jsme za kratší konec. O to víc si teď cením vítězství a postavení nahoře v tabulce. Kdybychom derby nezvládli, propast by byla výrazně větší a naše situace mnohem složitější. Derby bylo hodně důležité pro vývoj v tabulce. Myslím, že i pro vývoj našeho mužstva, sebevědomí a všechno. Všichni nás budou muset začít brát vážně.

Úspěch jste slavil se shodnou sestavou jako ve čtvrtek proti Rangers. Také pokyny byly stejně?

Ano, upozorňoval jsem hráče, že derby bude podobný zápas jako s Rangers. Ti také byli silní na míči. Taky mají skvěle fotbalisty jako Slavia. My jsme čekali na příležitost, která přišla. Dali jsme gól a také průběh byl podobný. I s Rangers i se Slavií jsme si vytvořili další šance. Bohužel jsme je neproměnili, proto byl výsledek až do konce hodně dramatický. V závěru jsme to uhráli velice kvalitně a zkušeně. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli 1:0.

Hrdinou derby se stal Haraslín, který přišle až koncem srpna. Ukázal, že může být jedním z klíčových hráčů Sparty?

V přestupním termínu jsme hledali hráče, kteří nám hlavně z křídel pomohou rychlostně a ve věcech, které chceme hrát. Pešek i Lukáš potvrzují naší správnou volbu. Když budou dávat ještě víc gólů, tak to bude úplně fantastické. Tudy vede cesta, jak uspět nejen v české lize, ale pak i v zahraničních soutěžích. Mám zkušenost, že pokud máte takové hráče, potom můžete uspět. Dneska jsou top mančafty hodně dobře organizované a bez rychlosti je to hodně složité.

Solidně jste se rozjeli. Nemrzí vás, že teď přichází reprezentační pauza?

Právě... Když jsem po zápase seděl v kanceláři, říkal jsem kolegům, že když si vzpomenu, jak jsme se posledně rozjížděli po reprepauze, tak to nebylo vůbec příjemné. Trochu se obávám. Tuším, že deset hráčů odjede plnit si povinnosti. Určitě to zasahuje do mužstva a do spolupráce před dalšími zápasy, které nás čekají. Věřím, že hráči přijedou s tak dobrou náladou, jako na sraz odjíždějí, a že navážeme na to, jak jsme týden ukončili.

Jak teď hodnotíte situaci v popředí tabulky? Nezapomíná se trochu na Plzeň, která vede a má na podzim o šest anglických týdnů méně než vy a Slavia?

Já určitě neřekl, že s Plzní nepočítám. Je nahoře a všichni víme, že na ni máme ztrátu. Na druhou stranu už máme zápas se Slavii za sebou, zatímco Plzeň teprve čeká. Určitě někdo z nich zase ztratí, což je pro nás výhodné. Tabulka se už teď zajímavě rozděluje na nějaké tři skupiny. Prvních pět mančaftů bude nejspíš bojovat o první místo. Na jaře je spousta zápasů. Chceme získat co nejvýhodnější postavení, abychom v nadstavbě se soupeři, pokud možno, měli výhodu domácího prostředí, které je hodně důležité. Věřím, že budeme hrát co nejvíc zápasů doma, a ještě se soupeři, kteří budou s námi bojovat o nejvyšší příčky.