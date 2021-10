Žlutých karet mohlo být víc, červených také. Sudí Berka derby zvládl, kvitovala komise rozhodčích

Samozřejmě u videa Příhoda a jeho lidé i u Berky chyby objevili. „Pokud si rozfázujeme jednotlivé sekvence derby, některé aspekty bychom našli. Jenže my posuzujeme jeho výkon komplexně, nevytrháváme jednotlivé verdikty z kontextu. Zvlášť když Berkovy chyby mířily na obě strany," připomněl Příhoda, že jeho komise nemíní rozhodčí jen pranýřovat, ale chce je i chránit. Proto u ní Berka, který je mezi českými sudími momentální jedničkou, našel zastání.

„Zpočátku zkusil hru pustit, pak teprve rozdával karty. A mohlo jich být opravdu víc," potvrzoval předseda komise rozhodčích při rozboru některých momentů, které nedělní utkání na Letné přineslo.

Rozhodčí Ondřej Berka vylučuje Aihama Ousoua ze Slavie.

Vít Šimánek, ČTK

„Třeba hned první zákrok Ousoua na Haraslína mohl ocenit nikoli žlutou, ale rovnou červenou kartou, protože nebýt faulu, postupoval by sparťanský hráč sám na brankáře. Stejně tak Pavelka mohl dostat už v 8. minutě po zákroku na Lingra žlutou kartu a zápas by pak nejspíš také nedohrál, protože v jeho dalším průběhu by se druhé žluté zřejmě nevyhnul," upozorňoval Příhoda na momenty, které na Letné vyvolaly emoce a vášně.

Trenér Sparty Praha Pavel Vrba oslavuje vítězství 1:0 nad Slavií.

Vlastimil Vacek, Právo

To když právě zmiňovaný Pavelka fauloval hned po přestávce Plavšiče. Žlutou kartu si před přestávkou nakonec přece jen vykoledoval, druhou mu ale Berka odpustil. „Kdyby ji Pavelkovi ukázal, nic bychom mu nevyčítali. Ale vzhledem k zmiňovanému kontextu derby akceptujeme, že ji neudělil."

Podobných verdiktů Berky bylo v průběhu utkání několik, přičemž z nich profitovali hráči obou celků. Střídající Dočkal ve sparťanském dresu, Bořil, Krmenčík či Traoré ve slávistickém.

„Krmenčík faulující Sáčka mohl spatřit nikoli žlutou, ale rovnou červenou kartu. Jenže takový verdikt by nezapadl do kontextu střetnutí a laťky, kterou Berka nasadil. Když Pavelka za faul nedostal žlutou kartu, nemohl prostě Krmenčíka či Bořila vrážejícího v přerušené hře do Hložka rovnou vyloučit. Rozhodčí se prostě držel nasazeného kursu a podle nás si s derby poradil," je přesvědčený Příhoda, že Berka jubilejní 300. pražské derby zvládl.

Fanoušci Sparty během derby.

Vít Šimánek, ČTK

Týká se to i situací, kdy se domácí hráči i fanoušci dožadovali pokutového kopu po ruce Schranze a souboji Sáčka se Ševčíkem.

"Ani my nechceme, aby sudí takové penalty pískali. Zvlášť když v případě střetu Sáčka se Ševčíkem šlo o malý kontakt," kvitoval Příhoda, že hlavní sudí tlaku nepodlehl a pokutové kopy nenařídil.