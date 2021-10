Tým nefungoval, jak bych si představoval, a za to jsem zodpovědný, uznal odvolaný Weber

Necelých sedm měsíců vydržel při svém druhém angažmá u fotbalistů Karviné v pozici trenéra Jozef Weber. Deset zápasů bez vítězství a poslední místo v tabulce neustál. Ve středu se s ním vedení rozloučilo a v reprezentační pauze bude hledat jeho nástupce. „Jsem smutný z toho, že to nevyšlo, protože jsem v Karviné chtěl navázat na to první docela povedené období, kdy se nám podařilo postoupit do ligy. Věřil jsem, že dokážu více otočit kormidlem, proto jsem přicházel, a to se mi nepovedlo,“ řekl 50letý rodák ze slovenské Bytče.

Byl jste po vyhazovu naštvaný, nebo zklamaný?

Zklamaný, protože jsem ani na chvíli neuvažoval nad tím, že bych to zabalil. Naštvaný jsem nebyl, ani teď nejsem. Taková je realita fotbalového trenéra.

Tušil jste, že po porážce s Mladou Boleslaví přijde vaše odvolání?

Ta série už byla velmi dlouhá, tudíž se to čekat dalo. Nicméně jsem si to nepřál a věřil jsem, že ve chvíli, kdy se nám vrátí nemocní hráči Túlio, Čmelík, Jean, Dramé a s týmem se více sžije Bartl, tak se to zlepší. A to si myslím i nyní. Musím být k sobě ale upřímný. V posledních zápasech nebyla kvalita v některých fázích dobrá. Ten tým se nesemkl, nefungoval, jak bych si představoval, a za to jsem zodpovědný.

Před sezonou jste chtěli s Karvinou do prostřední skupiny, je to reálné?

Rád bych se mýlil, ale asi to bude mít Karviná velmi těžké. Sezonu jsme nerozjeli dobře a každý bod teď může chybět. Nicméně o tom, že by se nezachránila, nemám obavy.

Zleva Jan Knapík z Teplic, Michal Papadopulos z Karviné a Robert Jukl z Teplic.

Petr Sznapka, ČTK

Po nečekané remíze se Slavií (3:3) přitom vypadalo všechno skoro růžově, souhlasíte?

Byla tam naděje, že se to zlepší. Nicméně jsem zůstával opatrný, protože takové zápasy, kdy můžete jen získat, se hrají v uvozovkách lépe než proti Zlínu nebo Teplicím, kdy musíte. A taky se to potvrdilo.

Udělal byste něco jinak? Třeba snížil počet cizinců v týmu?

Nezastírám, že je problém mít v týmu sedm národností. Z toho třeba pět cizinců nehraje. Snažili jsme se s vedením více posílit, v tak malém klubu to musí být nejen o kvalitě, ale i o týmovosti, partě, o karvinském srdci, i když to zní jako fráze. Měli jsme v hledáčku třináct hráčů, ale přivést někoho do Karviné bylo nyní těžší než při mém prvním působení. Ten kádr byl v nějakém stavu, ale moje chyba byla, že jsem nebyl důraznější a v létě neudělal více změn.

Zleva Eduardo Santos z Karviné a Jan Krob z Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

Nepotřebuje Karviná na hřišti více bojovníků?

Ano, ale za tímto slovem se dá schovat cokoliv. Možná jsme potřebovali nějakého grázlíka, který by nic nevypustil. Nebo naopak někoho, kdo by dokázal tým uklidnit ve chvíli, kdy jsme se dostali do vedení. Několikrát v sezoně se nám stalo, že jsme po vstřeleném okamžitě inkasovali, což byl velký problém. I v závěrech utkání jsem na hráčích viděl, že mají jakoby strach o výsledek. Obavy o to, aby utkání neprohráli.