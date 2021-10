Stocha motivoval návrat do Edenu. Bude se chtít ukázat, říká jeho parťák

Za Slavii sázel krásné góly. Pomohl jí k titulu. Bojoval v jejím středu o semifinále Evropské ligy. Během dvouletky se stal miláčkem sešívaných tribun. Teď se do Edenu vrací jako soupeř v dresu Liberce. Peprný duel čeká obě strany.

„Samozřejmě pro mě půjde o speciální zápas, strašně se na něj těším. Je pro mě motivací, abych přes reprezentační pauzu máknul nejvíc, jak jen to půjde," plánoval krátce po svém comebacku do velkého fotbalu ve službách Severočechů.

⌛️ Už jen 1⃣2⃣ hodin zbývá do výkopu duelu #SLALIB. Držte nám palce! 🤞 #FCSL pic.twitter.com/RuGNvhVWOH — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) October 16, 2021

„Určitě se bude chtít ukázat a myslím, že ho uvidíme v dobrém světle. Na druhou stranu jde o hodně zkušeného hráče a takových zápasů zažil už hodně. Zatím nějaké velké emoce neprojevuje, to spíš až při samotném zápase," vykládá jeho ofenzivní parťák Jan Matoušek, který s ním za sešívané hrál a dobře ho zná.

Zvědaví na svou někdejší oporu budou nepochybně i samotní fanoušci sešívaných. „Ve Slavii zažil skvělé časy, dal za ni hodně gólů, vyhrál ligu a v pohárech s ní došel docela daleko. Byl tam v laufu. Co vystřelil, to byl v podstatě gól," vzpomíná Matoušek.

Jenže teď se bývalá hvězda Slavie ocitla na zcela opačném pólu kariéry. Když z rodinných důvodů v létě 2019 odešel do Soluně, po fotbalové stránce prožil strmý sešup. Ostatně obávaný střelec a exekutor standardních situací naposledy vstřelil gól v dubnu 2019 ještě v barvách českého mistra. V Řecku se pořádně neprosadil a od předminulého léta byl půl roku bez angažmá. „Trénoval jsem sám, takovou situaci už nikdy zažít nechci," říká.

Miroslav Stoch v dresu libereckého Slovanu.

Radek Petrášek, ČTK

Letos na jaře pak nepochodil ani na krátké štaci v polské Zaglebie Lubin. „Přišel jsem tam v únoru, kdy se už hrála liga, hráči byli v tempu, měli za sebou přípravu. Já ne a bylo to znát. Některé zápasy mi vyšly, jiné ne. Sám jsem s tím spokojený nebyl a výkony si představoval jinak," hodnotí své předposlední angažmá. Jako volný fotbalista pak bývalý hráč Chelsea, Twente či Fenerbahce Istanbul raději trénoval v Praze s třetiligovým Motorletem a čekal na nabídku. Dohodl se až se soužícím se Slovanem.

„Nadchlo mě, že mi trenér osobně volal, což se mi stalo asi poprvé v životě. Už jsem nechtěl déle čekat. Chtěl jsem zabojovat a dostat se ještě do nějakého tempa. Možná jde o mojí poslední šanci se opět chytit a dát o sobě vědět. Jsem si toho vědomý. Dám do toho sto procent a pevně věřím, že to vyjde," přiznává. Upínal se právě k reprezentační přestávce, aby se dal po fyzické stránce co nejvíc do kupy.

„Je pravda, že v repre pauze trénoval ještě víc než ostatní, takže si myslím, že únava je teď u něj trochu vyšší než u ostatních. Věříme tomu, že začne odcházet a pak i dynamika projevu bude ještě lepší," doufá liberecký kouč Luboš Kozel.

„Miňo." jak se Stochovi říká, zatím za modrobílé odehrál naostro jen čtvrthodinku s Ostravou v desátém kole, na větší porci fyzičku neměl. Přesto se stihl blýsknout nebezpečnou střelou s gólovými parametry. A před týdnem již odmakal s kapitánskou páskou na ruce i jeden poločas přátelského utkání s Chrudimí, hrálo se bez branek.

„Mistrovské zápasy však ničím nenahradíte. Aby se dostal do takové formy, jakou měl před dvěma lety ve Slavii, je potřeba, aby jich odehrál co nejvíc. U něj je otázka delší doby dostat se do dřívější formy. Ale vím, že už je v takovém stavu, že ho použít můžeme a určitě na Slavii i využít chceme. Otázkou jen je, jestli v úvodu, na konci nebo na větší část zápasu. Je to otevřené," poodhaluje kouč Slovanu.

Stochovi parťáci si jeho progresu všímají. Na vlastní kůži to pociťuje třeba gólman Slovanu Milan Knobloch. „Každý týden je lepší a lepší. Na tréninku mě už párkrát hezky přehodil. Zpoza vápna to z první dloubnul a vyšlo mu to," prozrazuje. „Střelu má fakt vynikající, těžko se chytá. Dokáže vymyslet různá netradiční řešení, i co se týká přihrávek. Člověk neví, co od něj čekat. Jeho kopací technika je opravdu nadstandardní," chválí Knobloch účastníka mistrovství světa 2010 i Evropy 2016 se slovenskou reprezentací.

„Je vidět, že každým tréninkem jde nahoru. Už jsou vidět jeho nejsilnější stránky. Hra jeden na jednoho, technika, střela. Dokazuje to v každém tréninku. Samozřejmě v top formě jako ve Slavii ještě asi není. ale už se do toho dostává," líčí Matoušek, který ve Slovanu hostuje právě ze Slavie, dle dohody obou klubů však hrát narozdíl od Júsufa Hilála může.

Stoch shodou okolností přesně tři dny po utkání se Slavií oslaví 32. narozeniny. Nadělí si v Edenu předčasný dárek a pootočí svou kariéru znovu směrem nahoru a k případnému dalšímu zahraničnímu angažmá?