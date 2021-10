Stoch se trefil proti Slavii, ale neslavil. Pak šel s Pražany na děkovačku

Čekalo se, zda Miňo Stoch nevyběhne v základní sestavě. Stále však dohání manko ohledně fyzičky po dlouhé herní pauze, a tak od kouče Slovanu Luboše Kozla dostal jen roli střídajícího žolíka.

Na plac se slovenský hráč chystal za stavu 0:1, jenže smůla. Ještě než dostal šanci vystřídat, přidali sešívaní gól na 2:0. Trenér Liberce plán nezměnil a zkušeného borce na plac stejně poslal. "Zlepšuje se, čas Miňa určitě přijde a větší prostor dostane," uvedl pro O2 TV Kozel po utkání.

Stoch kouči důvěru oplatil. Po pěti minutách pobytu na hřišti propálil Koláře, který se vrátil do branky Slavie. Divoká oslava se nekonala, hráč ukázal, že Slavia, jako bývalý zaměstnavatel, je stále v jeho srdci. "Zvedl jsem ruce nad hlavu a gól neslavil," přiznal po utkání Stoch. Gól vstřelil u Tribuny Sever, kde sídlí tvrdé fanouškovské jádro sešívaných. Zdálo se, že s příznivci i komunikuje. "Jeden fanoušek tam křičel nějakou nadávku, to se mi nelíbilo. Ale jinak si moc přijetí od fanoušků vážím a jsem za něj rád," řekl slovenský fotbalista s tím, že gól nedal od chvíle, co pražský klub opustil.

Miroslav Stoch ze Slovanu Liberec

Vlastimil Vacek, Právo

"Za gól jsem rád, ale radost z něj je jen částečná, protože to mužstvu nepomohlo k lepšímu výsledku. Slavia byla hodně oslabená, jako už možná nikdy nebude. Možná se tu dal uhrát nějaký bodík," poznamenal před televizními kamerami.

Byť hrál za Liberec, s domácím týmem absolvoval pozápasovou děkovačku. "Poslal jsem ho tam, protože při svém působení u nás odvedl skvělou práci. Všichni ho máme rádi a ten gól co dal, ten mu odpustíme," smál se trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Trenér Slovanu Liberec Luboš Kozel

Vlastimil Vacek, Právo

Že ale toužil po úspěchu, o tom nikdo nemusel pochybovat. Pražané sice přidali třetí gól, slovenský jezdec ale stejně nechtěl dát Slavii ani píď hřiště k dobru. Tvrdě zajel do soupeře a vyfasoval žlutou kartu. Liberec však ke zvratu v utkání nevyburcoval. Po utkání si vysloužil i respekt televizního experta O2TV a to za vstřelený gól. "V české lize takových hráčů, co umí takhle situaci vyřešit, moc neběhá," složil Stochovi poklonu trenér David Holoubek.

Slavia po porážce v derby se Spartou získala další tři body do tabulky, díky výhře poskočila na druhé místo, kde má stejně bodů jako druhé Slovácko.