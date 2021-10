Orosil se, když k Hromadovi běželi pořadatelé s nosítky, pak se ale slávistickému trenérovi ulevilo

Musel se orosit, když uzdravený a v zápase s Libercem se do slavistické sestavy vracející Jakub Hromada zůstal ležet na trávníku a pořadatelé se za ním rozběhli s nosítky. Jako by nestačila už tak přeplněná marodka. Jako by nebylo dost na tom, že všichni stopeři jsou zraněni a trenér Trpišovský nemá kam sáhnout. A teď znovu Hromada, který si začal zvykat po boku dalšího navrátilce do sestavy Kačaraby na roli stopera.