Jablonecký salámista byl v šoku, pak v klidu. Kluci mě chválili i za krávoviny, usmíval se Vajner

Na paži má vytetovanou 13, nosí dres číslo 13, narodil se 13. května. „Je to mé šťastné číslo,“ usmál se 21letý gólman Jablonce Tomáš Vajner. Nicméně velký den zažil 16. den v měsíci. Ve své ligové premiéře jablonecký odchovanec vychytal s Českými Budějovicemi remízu 2:2.

Kdy jste se dozvěděl, že budete chytat, musel jste bojovat s nervozitou?

Nervózní jsem byl jen v pátek, když se Vlasta (Hrubý) na tréninku zranil. Trenér mi po něm definitivně řekl, že chytám. Zprvu to byl trochu malý šok. Konečně přišel den, na který celý život čekám, takže jsem tomu nemohl uvěřit. Nervózní jsem byl, ale měl jsem celý den, abych to zpracoval. Všechno to ze mě spadlo v momentu, když jsem přišel na rozcvičku. V zápase jsem se už cítil velice dobře.

Spal jste dobře před utkáním?

Výborně, dokonce jsem šel spát v devět hodin. (usměje se)

Jste z Jablonce, rodina na zápase byla?

Byla se podívat mamka s malým bráchou.

Ve druhém poločase jsme měli převahu a nepříznivý stav jsme dokázali dotáhnout do remízového výsledku díky dvěma gólům Martina Doležala! #vprvnilinii #JABCEB pic.twitter.com/eW0nUiZm2R — FK Jablonec (@FKJablonec) October 16, 2021

Oba góly jste inkasoval po střelách zpoza vápna v rozmezí několika minut. Jak těžké bylo tuhle situaci ustát?

Byla to rána a šok. Ale hned jsem se z toho sebral a říkal si, že se z toho nemůžu složit. Chtěl jsem klukům dál pomoci. Pak jsem se zase chytil na hlavičce Van Burena, takže jsem se do toho opět dostal. Něco jsme si i s trenérem brankářů o poločase řekli a myslím, že jsem to v hlavě zvládl dobře. Ve druhém poločase jsem měl zase čistou hlavu.

Kouč Petr Rada o vás řekl, že jste trochu salámista. Má pravdu?

Salámista asi nejsem, ale je pravda, že trochu flegmatik možná jo. V tomhle zápase mi to spíš pomohlo. Nesložil jsme se po druhém inkasovaném gólu. Někdo by se možná složil, já měl čistou hlavu. Ne že by mi to bylo jedno, ale furt jsem si věřil dál a chtěl jsem klukům pomoct.

Předpokládám, že to platilo i naopak.

Jasně, kluci se mi snažili pomáhat, chválili mě za každou krávovinu, aby mi zvedli sebevědomí. Za to jsem jim vděčný. Myslím, že jsme si skvěle vyhověli. Před zápasem jsem hlavně stoperům říkal, ať se se mnou nebojí bát hrát nohama, že si v tomhle věřím. Myslím, že to nefungovalo mezi námi vůbec špatně.

Vyčítáte si nějaký z inkasovaných gólů, nebo to střelci trefili parádně?

Jelikož jsem perfekcionista, chtěl bych chytit úplně všechno, co na mě jde. Takže si branky trochu vyčítám. U prvního gólu jsem měl střelu ukrytou mezi spoluhráči. Trajektorie balonu měla tendenci jít do šibenice. De facto konečky prstů jsem tam míč vyrazil. A druhý? Nevím, ještě se na to musím podívat a sám sobě říct, jestli jsem mohl udělat něco víc.

Jak těžký zákrok byl při tutovce Basseye čtvrt hodiny před koncem?

Šlo o to co nejrychleji zmenšit úhel, aby neměl šanci si balon nějakým způsobem zpracovat nebo ho usměrnit k tyči. Rychle jsem proti němu vystartoval, roztáhl jsme se, a jsem rád, že mě trefil a že jsme tým v tomhle momentě podržel.

Je možné, že budete chytat i ve čtvrtek ještě o level výš v Konferenční lize s Randers, pomůže vám tenhle výkon?

Hlavně jsme se zatím soustředil na ligový zápas. A vůbec zatím nevím, jestli budu chytat i ve čtvrtek, záleží na stavu Hanyho (Hanuše), co mu udělá rameno v tréninkovém zatížení. Tuhle otázku nechám ještě otevřenou.