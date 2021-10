Rychlý návrat? Krejčí starší překonal plicní embolii a začíná trénovat

Letenská marodka by mohla být o jednoho zkušeného borce menší. Sparťanský fotbalista Ladislav Krejčí starší se po prodělané plicní embolii znovu zapojil do tréninku. Devětadvacetiletý záložník pražskému týmu chyběl od začátku srpna. Letenští o zlepšení jeho stavu informují na svých webových stránkách.

Šlo mu o zdraví, možná i o život. Sobotní duel začátkem srpna v Liberci mu vyšel parádně, k výhře 5:0 přispěl gólem a asistencí. Potom se však dostavila velká zdravotní krize. Letenský fotbalista Ladislav Krejčí starší prodělal plicní embolii, v noci z neděle na pondělí musel být hospitalizován a prognóza zněla, že ho čeká několik měsíců mimo zápasový režim.

Fotbal u něj šel na nějaký čas stranou. Po více než dvou měsících ale přichází dobrá zpráva. Sparťanský odchovanec se, i když s omezeními, vrátil do přípravného režimu s týmem. A vyhlíží, kdy bude moct i zpátky do plnohodnotného tréninku.

📰 Laco Krejčí se po plicní embolii, i když s omezeními, vrátil do přípravy s týmem. A vyhlíží, kdy bude moct i zpátky do plného tréninku.



🗣️ „Jakmile dostanu zelenou, budu fyzicky připravený, žádné tréninkové manko bych mít neměl.“ #acsparta



➡️ https://t.co/YldKQp3smf pic.twitter.com/7FmYEGKO9z — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 19, 2021

„Fyzicky i psychicky se cítím dobře," vypráví Krejčí pro klubový web. „Po psychické stránce je to mnohem lepší než na začátku. Předtím jsem nad tím pořád přemýšlel, proč se to stalo, jaká byla příčina... Ale teď už se tím nezabývám, nemyslím na to. Už je to pryč. Co se týče fyzické stránky, veškerá příprava byla individuální, dal jsem si tedy tréninky bez balonu, pak i s míčem. Dělal jsem pro udržení kondice všechno, co bylo možné," dodává.

Ladislav Krejčí starší ze Sparty Praha střílí gól na 3:0 během utkání v Liberci.

Vlastimil Vacek, Právo

Příhoda, kterou odchovanec Sparty prodělal, byla vážná, avšak díky péči lékařů rychle stabilizovaná. "V dalších týdnech a měsících musí Krejčí podstoupit následnou léčbu. Nebude moct absolvovat zápas, ani trénink, během kterého by hrozil fyzický kontakt s jiným hráčem. Po propuštění z nemocnice však není výrazně omezený v běžném životním režimu," avizoval tehdy klub.

Zkušený internacionál se vrací dříve, než se původně zdálo. „Na tréninku se zapojuji s týmem do rozcvičky, když se trénuje střelba, přihrávky. Pak chybím u nejzábavnějších věcí, u her. Do nich jít stále nemůžu. Jdu stranou a doběhávám nebo dál cvičím přihrávky. Hodně lidí mi pomáhá, naši fyzioteraputi, doktoři a kondiční trenéři dělají maximum, abych se mohl co nejrychleji vrátit. Jakmile dostanu zelenou, budu fyzicky připravený, žádné tréninkové manko bych mít neměl," těší se Krejčí.

Pracuje tvrdě na kondici

„Láďa už se může v tréninku zapojovat do všech aktivit, jejichž součástí není kontakt. Pracuje tvrdě s našimi kondičními trenéry, aby se udržel fyzicky na úrovni. Jakmile mu to doktoři povolí, měl by být plně připravený na návrat," potvrzuje vedoucí kondiční přípravy hráčů Ben Ashworth.

Už žádné mračení, Laco se vrací do přípravného režimu s týmem! 🤗



🔜 Podrobnosti brzy! #acsparta pic.twitter.com/GoBSNIzwjq — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) October 19, 2021

„Láďa bere léky na ředění krve, s týmem tedy trénuje při kondičních cvičeních a pak se věnuje individuální herní přípravě. Kvůli riziku krvácení se nezapojuje do herních činností, kde by docházelo ke kontaktu. Když všechno půjde dál dobře, plíce budou čisté, přestane brát léky a s týmem se začne připravovat kompletně," vysvětluje klubový lékař Michal Tuček z Ústřední vojenské nemocnice.

„Jeho problém byl u fotbalisty neobvyklý, takže při jeho návratu jsme opravdu opatrní. Pro něj už to určitě musí být trochu frustrující, ale už to snad nebude dlouho trvat. Na kontrolu u specialisty by měl jít za dva týdny a pak by se mohl zapojit naplno," avizuje Ashworth.