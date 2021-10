Cicilia byl na vyhazov, teď proti Bohemians rozhodl. Vzal to za správný konec, těší kouče Slovácka

Co jste mu řekl?

Samozřejmě jsem ho pochválil. Naši hru stejně jako v předchozím ligovém utkání v Ostravě po příchodu na hřiště výrazně oživil. Proti Baníku se mu dařilo podržet vpředu balony a rozdávat je. Tentokrát k tomu přidal i rozdílovou branku. Jsem moc rád, že už nám zase pomáhá. Cicilia je zpátky, což je pro nás dobrá zpráva.

Co vám dřív na něm vadilo?

Dopustil se disciplinárního prohřešku týkajícího se životosprávy. A na trénincích zdaleka nepracoval na sto procent. Viděl jsem to já i spoluhráči. Nebudu zastírat, že byl jednu chvíli i blízko konci v klubu. Moje výtky si ale přebral a vzal to za správný konec. Začal na sobě znovu pracovat. Rozehrál se za béčko v MSFL a teď už zase výrazně pomáhá i nám. Těší mě, že mám do ofenzívy znovu víc variant.

Trenér Slovácka Martin Svědík po výhře nad Bohemians..

Dalibor Glück, ČTK

Proč jste nerozhodli duel s Pražany dřív?

Neměli jsme dobrý vstup do zápasu. Bohemka velmi dobře bránila a my jsme se málo tlačili dopředu. Až zhruba po dvaceti minutách jsme začali získávat půdu pod nohama. Do soupeřovy šestnáctky létal jeden centr za druhým, avšak chybělo nám ve finální fázi víc přesnosti a důrazu. Do pauzy jsme dvě velké šance neproměnili a po přestávce jsme naštěstí přečkali tutovku hostů. Pak náš tlak postupně hlavně díky akcím vedeným po křídelních prostorech narůstal. Dlouho se nám jej ovšem nedařilo zužitkovat. Ke konci jsme šli do rizika, měli jsme zaráz na hřišti tři útočníky. A trpělivost se vyplatila. Poslední akce nám vyšla. Přece jen jsme vydřeli tři body. Takové vítězství na poslední chvíli, kdy už soupeř nemá čas reagovat, je úplně nejkrásnější.

Stejně jako v minulé úspěšné sezoně atakujete čelo tabulky nejvyšší soutěže. Vnímáte, že se na vašem stadionu začínají soupeři soustředit především na důslednou obranu?

Je to tak. Bohemka ji měla hodně nepříjemnou. Cestu k výhře jsme s ní měli asi nejtěžší ze všech dosavadních domácích utkání v tomto prvoligovém ročníku. Na druhé straně je ale samozřejmě otázka, jak by se střetnutí vyvíjelo, kdyby Kalabiška vstřelil před poločasem z velké příležitosti vedoucí gól.

Momentálně se vám mimořádně daří. Nemrzí vás, že kvůli karanténě v karvinském mužstvu nemůžete ve středu odehrát osmifinálový duel MOL Cupu?

Je to škoda. Mohli do hry naskočit borci, kteří se v lize tak často na hřiště nedostanou. Beru to ale tak, jak to je. Bohužel se zdá, že covid je zpátky. Teď jde o to, abychom se nevrátili zase někam úplně na začátek. Nemoc je bohužel znovu na vzestupu, a tak se musíme všichni chovat opatrně. Byl bych hrozně nerad, kdyby se fotbal zase hrál bez diváků.