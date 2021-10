Strašné! První poločas byl zoufalství, lamentoval Kuchta, který Slavii uchránil od blamáže

V jakém rozpoložení jste nastupovali do utkání po čtvrtečním nevydařeném utkání na půdě Maccabi Haifa, kde jste v Konferenční lize prohráli a notně si zkomplikovali bitvu o postup?

Jednoznačně jsme chtěli náš výkon ze zápasu v Izraeli odčinit a navázat na domácí zápas s Libercem. Hrubě se nám to nepovedlo. V úvodu jsme nevyužili dvě šance, pak ze dvou příležitostí domácích inkasovali. Nebyli jsme to my. Z naší strany šlo v prvním poločas o zoufalost. Bylo to strašné.

První poločas jste sledoval jen z lavičky náhradníků, ale jaké máte vysvětlení pro mdlý výkon bez bojovnosti, nasazení, bez důrazu?

Hráli jsme stejně už v Haifě. To bylo stejné zoufalství. Asi jsme si mysleli, že to v Českých Budějovicích půjde samo. Schovávali jsme se, nechtěli jsme hrát. Člověka to pochopitelně sráží, štve ho to. Ale není to případ jen tohoto zápasu v Budějovicích.

Museli trenéři během přestávky hodně kárat a křičet, aby vás probrali?

Řekli jsme si, že takhle hrát nejde. Chtěli jsme to zdramatizovat, což se podařilo, ale nedokázali jsme přidat ani přes početní převahu třetí branku. Trenér ale moc neřval. Snažil se nás spíše povzbudit. Měli jsme v sestavě hodně cizinců, tak hlavně vysvětloval, povzbuzoval.

Zleva Pavel Novák z Českých Budějovic a Jan Kuchta ze Slavie.

Luboš Pavlíček, ČTK

Představuje velké množství zahraničních hráčů v základní sestavě problém z hlediska komunikace?

Do toho se nechci pouštět. Známe se dlouho a víme, co od sebe očekávat. Určitě nejde o hlavní důvod, proč se nám nedaří.

Z posledních pěti soutěžních zápasů jste byli stoprocentní jen při domácím utkání proti Liberci. Je to pro váš tým hodně nepříjemná situace?

Nejsme na to zvyklí. Nesmíme si však tuhle sérii dávat do hlavy, protože bychom znovu neuspěli. Na někom leží deka, snáší nepříznivou situaci hůře, i proto trenér tolik o pauze nekřičel. Musíme něco změnit. V tréninku, hlavně v zápasech...

Jde bídná bilance projevem psychické a fyzické únavy?

Někteří kluci nám chybí, další začínají po zraněních s tréninkem, a tak někteří musí hrát pořád. Ale to není výmluva. Chceme hrát poháry, jsme na dva zápasy v týdnu zvyklí. Jenže někdy se prostě fyzická a psychická forma nesejde. Musíme každopádně aktuální sérii rychle zastavit, aby nám neujel vlak.