Pokazili jsme si to sami, zlobil se Vrba po dvakrát ztraceném vedení s Baníkem

Větší zápas v lize pro Baník není. Pikantnost duelu se Spartou ještě zvýraznila skutečnost, že odvěkého rivala aktuálně vede Pavel Vrba, který se trenérské řemeslo právě v Ostravě naučil a měl podíl i na zatím posledním mistrovském titulu Baníku v roce 2004.

„Asi jsme teď všichni trochu rozpolcení, zda být s remízou spokojení, či nikoliv. Dvakrát jsme vedli, dvakrát jsme si nechali vstřelit po vlastních chybách vyrovnávací góly. Kdyby dal Baník gól z nějaké dobře sehrané standardky, tak by mě to tolik neštvalo. Góly po ztrátách a chybách ale hodně mrzí. Vyhrát jsme mohli jak my, tak Baník. Pokazili jsme to sami," vykládal Vrba.

Sparta vyhrála první poločas zásluhou gólu Peška, který těžil z vyhraného hlavičkového souboje Hložka s Pokorným. Vyrovnání zařídil v 50. minutě po bídné nahrávce Pavelky z rychlého brejku Buchta a pak už míč skončil dvakrát v síti jen z penaltového puntíku. Pokutové kopy se v utkání zahrávaly tři, Dočkal ale po faulu na Hancka v 65. minutě neuspěl. O pět minut později už se hosté mohli radovat. Po ruce Almásiho uspěl opět z penalty Hancko. „Na první jsem nešel, protože to byl faul na mě, a navíc jsem měl za sebou dlouhý sprint. Když přišla druhá příležitost, tak jsem hned řekl, že si ji beru," popisoval Hancko.

Zleva Jakub Pokorný z Ostravy a Adam Hložek ze Sparty schovaný za balonem.

Jaroslav Ožana, ČTK

I domácí si kop z bílého puntíku vyzkoušeli. Faul na Almásiho v 82. minutě hledal sudí Ondřej Berka u videa hodně dlouho. Podobnou dobu pak čekal Tetour na pokyn standardku zahrát, protože hřiště v tu chvíli zahalil hustý dým z odpálených světlic. „Čekal snad sedm minut, je obdivuhodné, že ji vůbec dokázal proměnit," ocenil pevné nervy Tetoura trenér Baníku Ondřej Smetana.

Domácí kouč byl po středečním vyřazení v osmifinále domácího poháru od Hradce Králové (1:2) nespokojený. Za výkon proti Spartě ale tým chválil. „Nevybavuji si, že by hosté měli nějak moc příležitostí. Nechci znít neskromně, ten bod bereme, ale myslím si, že jsme z toho výkonu měli vytěžit více. Bohužel necháme soupeře vstřelit dvě branky a pak jsme rádi za remízu," hodnotil Smetana.