Život přináší i těžké situace. Musíme se s tím vypořádat, říká trenér Páník vracející se z karantény

Po pár dnech od zápasu v Olomouci odhalily testy v týmu nakažených více jak patnácti lidí, domácí duel s Baníkem a na hřišti Bohemians 1905 byly proto odloženy. „Život přináší i těžké situace. Stalo se, postihlo nás to a teď se s tím musíme vypořádat," říká nástupce odvolaného Jozefa Webera.

Po třech týdnech ne úplně lehkého onemocnění byl zkušený kouč rád, že může zpátky k práci. „Když si tím člověk projde, tak hodně věcí přehodnotí. Mám k té nemoci daleko větší respekt," přiznává Páník.

Jako většina týmu, který nákaza postihla, nebyl očkovaný. „Ze zdravotních důvodu jsem nepospíchal. Nebylo to jednoduché a měl jsem štěstí. Doktoři hned zareagovali, nasadili mi lék bamlanivimab, a cítil jsem, že se to den po dni lepší. Tam byla myslím ta hrana, která mě vrátila zpátky. Jsem rád, že to mám za sebou," říká otevřeně.

Hráči k trenérově radosti prošli covidem snáz. „U těm mladých kluků to většinou probíhá jinak. Mají mladý a trénovaný organismus. Věřím, že budou dobří. Nicméně když je člověk čtrnáct dní v izolaci a nemůže nic pořádně dělat, tak tona něm zanechá stopy. Jsou to kluci, kteří mají kondičku, nesmíme teď ale přepálit. Někdy je méně více. Ti, kteří tím prošli, mají nárok, aby si řekli, jak na to jsou, nikdo ale zatím žádnou úlevu nechtěl. To je pozitivní," popisuje 64letý kouč.

Do ligových bojů se Karviná, která ještě v sezoně nezvítězila, vrátí domácím utkáním proti třetímu Slovácku (v neděli v 15 hodin). „Těžký soupeř. Slovácku se vyplácí, že jim moc neodchází hráči. Když někdo odejde, tak je to jeden výjimečný hráč, většinou útočník. Jinak to mají postavené na zkušených vzadu, vyhráli se jim dva středoví hráči, doplňuje to zkušený Daníček. Osa týmu je pořád spolu, je tam zkušenost, vyzrálost. K tomu dobře rozumí tomu, co po nich trenér Svědík požaduje," upozorňuje Páník.

Přestože v neděli Páník poprvé povede tým přímo zpoza postranní čáry, na efekt nového kouče poslední tým tabulky už zřejmě spoléhat nemůže. „Ale zase jsem měl více času podívat se na všechny zápasy, které kluci odehráli. Vidět je, jak se chovají na hřišti. Měl jsem čas si udělat rozbor hráčů. Co bych jinak půlroku zjišťoval, tak jsem stihl z videa za pár hodin," poukazuje Páník.

A co viděl? „Že ten kádr je zdravý. Neviděl jsem nějaké zásadní problémy. Je to o tom, aby si začali věřit. Odehráli velice dobré pasáže některých utkání, pak ale někde zaspali a otočilo se to proti nim. Příkladem jsou zápasy, kde remizovali a prohráli (s Pardubicemi 2:2 a se Zlínem 2:3). Oba tyhle zápasy měli vyhrát. Pokud by se tak stalo, tak teď v Karviné nejsem," usmívá se bývalý kouč Olomouce, Zlína a Baníku.