Kamarády z Bohemians nešetřil. Měl jsem smíšené pocity, přiznal liberecký Chaluš

Ale popořádku. V 73. minutě Chaluš dotlačil míč do branky po standardní situaci. „Trenéři nás nabádali, že už musíme vstřelit gól ze standardky. Věřil jsem tomu, že balon propadne, v náběhu jsem si míč dotekem posunul, až se dostal mezi mě a Huga (Bačkovského). Skočil jsem tam. Věděl jsem, že k míči mám blíž a naštěstí jsem ho zvládnul těsně před Hugem posunout. A míč jsem viděl v síti," popsal úvodní zásah.

Jeho platnost posvětil až VAR po téměř čtyřminutovém přezkoumávání, zda si míč nesklepnul pomocí ruky a či jestli nefauloval gólmana Bačkovského, který zůstal ležet na zemi a musel být ošetřován.

„Tak dlouhé čekání na rozhodnutí videorozhodčího jsem nezažil. Možná jsem to rozhodčímu ztížil i tím, že jsem gól moc neslavil. Nevěděl jsem, co mám dělat. V Bohemce mám plno kamarádů a za hodně jí vděčím. Zároveň Hugo je můj kamarád, takže jsem měl trochu strach, jestli mu něco není," bál se 23letý stoper, který jako mládežník v Ďolíčku čtyři sezony působil. „Ale strašně moc jsem si přál, aby byl gól uznaný. Měl jsem však smíšené pocity," přiznal.

Autor rozhodujícího gólu Lubomír Tupta z Liberce slaví.

Radek Petrášek, ČTK

A brzy prožíval mix ještě divnějších dojmů. Vedení totiž Slovanu nevydrželo ani dvacet vteřin, když téměř okamžitě vyrovnal střídající Puškáč.

„To jsem taky mockrát nezažil. Hrozný. Skoro jsme se ani nestihli otočit a bylo to 1:1 a začínalo se od znovu. To se nám nesmí stávat! Jestli se chceme posouvat nahoru, tak se takových chyb nemůžeme dopouštět. Tohle nepřichází v úvahu! Věděli jsme, že zápas bude těžký a říkali si, že klidně může být o jednom gólu. A když jsme podle mě začali hrát a dali gól, bylo těžké hned taky dostat. Ale nezabalili jsme to a ukázali sílu. Některé týmy by to třeba skolilo, nás naopak. Věřili jsme a jsem rád, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce," liboval si bývalý kapitán reprezentace do 21 let. V poslední minutě strhl triumf na stranu domácích střídající Tupta.

Hosté však těžce kousali situaci, která se odehrála o pár minut dříve a v níž byl namočený právě Chaluš. Po jeho souboji s Dostálem Klokani volali po penaltě. „Zprvu jsem se toho vůbec nebál, že by mohla být penalta. Šel jsem do výskoku, míč jsem odehrál a byl jsem přesvědčený, že jsem soupeře loktem neudeřil. Byl jsem prostě výš a Dosty mi tam naběhnul. Ale pak se to zkoumalo. Za tu dobu, co jsem v Liberci, se proti nám kopalo X penalt, takže mi trochu zatrnulo, ale nějak extra provinile jsem se necítil. Ale neviděl jsem to, bylo to hrozně rychlý," popsal ze svého pohledu moment, po němž Bohemians cítili velkou křivdu.

Na třetí výhře Libereckých v řadě se již nic nezměnilo. „Tabulku však po zpackaném začátku nějak úplně nesledujeme. Chceme prostě vyhrávat a start sezony napravit. Furt nejsme tam, kde bychom chtěli být a myslím, že máme tým na to, abychom byli ještě výš. Žádný užívání tam určitě není. Máme před sebou strašně moc práce. Soutěž je strašně vyrovnaná. Dvakrát prohrajete a jste dole, dvakrát vyhrajete a jste nahoře. Nesmíme usnout na vavřínech," uzavřel Chaluš.