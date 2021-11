Krmenčík? Blbě to vypadá, ale dobře chutná, použil Trpišovský kulinářský příměr

Trpěl jste hodně, když ještě o přestávce souboje s Pardubicemi byl stav bezbrankový?

Vzhledem k programu, kdy jsme končili Konferenční ligu ve čtvrtek před půlnocí a měli jsme málo času na regeneraci, protože liga nás čekala už ve tři odpoledne, jsem náramně spokojený, jak jsme vše zvládli. Hodně nám pomohl Aleš Mandous, když cyhtil pokutový kop. Jednalo o složitý moment. Pardubice hrály velice nepříjemně, dobře nás dostupovaly. Ale po pauze jsme výkon vystupňovali a trpělivou hrou jsme si vše připravili.

Jak moc je pro vás důležité, že jste se po nedělním vítězství nad Pardubice dostali do čela soutěže?

Mnohem důležitější v nynější fázi soutěže je zvládat jednotlivé zápasy. A také jednotlivé příběhy. Rostoucí výkony stoperů, Mandouse v bráně, Lingra, Krmenčíka... A moc rád jsem, že alespoň v některých fázích bavíme lidi a dáváme góly i přes všechno, co se nám děje. Ať už v podobě zdravotních výpadků či dalších složitých situací.

Přestože jste čelili pokutovému kopu, můžete se ze čtvrtého zápasu v řadě chlubit čistým kontem. Jsou pro vás nuly důležité?

Pokaždé se o tom hodně mluví. A kluci jsou za to rádi. V našem podání je výkon stoperů o zakládání útoku, organizaci hry, o prvních soubojích, o vyvážení míče. Když to přinese nulu, je to super. Ale čisté konto je odrazem hry celého týmu. Od zápasu v Haifě pracujeme lépe po ztrátě míče. A hrajeme v mnohem větším pohybu než v úvodu sezony, tudíž nebezpečných situací před naší bránou není tolik.

Dominik Kostka z Pardubic se snaží zastavit postup s míčem Oscara Dorleyho ze Slavie.

Michal Krumphanzl, ČTK

Během první půle jste hodně ostře kritizoval Michaela Krmenčíka za opakovaná ofsajdová postavení, který pak po pauze vstřelil dvě branky. Byl jste nakonec s jeho výkonem spokojen?

Vždy si vzpomenu na Zdeňka Pohlreicha, kterému přinesou jídlo a on říká, že to blbě vypadá, ale dobře chutná, což je vždy ta lepší varianta než obráceně. Podobně to řeknu i já. S výkonem Krmenčíka jsem nebyl spokojený. Nejen kvůli ofsajdům, ale i s jeho hrou. Nicméně dal dva góly, v prvním poločase byl i v další šanci, kterou sice nedal, ale objevil se v ní. Stále to není optimální, ale byl ve správný moment na správných místech. My umíme nedat i ty nejvyloženější šance. Takže když to shrnu, nejlepší varianta je hrát výborně a dát dva góly. Tohle je hned v závěsu ta druhá nejlepší...

Dvěma góly se rovněž zaskvěl Lingr, který šel přitom do hry jako střídající hráč. Jaká je jeho role v týmu?

Má všechny předpoklady být v budoucnosti lídrem mužstva. Hlavně mentální předpoklady. Má vítěznou povahu, celkovou odvahu. Přirovnal bych jej k Bořilovi či Coufalovi. Paradoxně mu více vyhovuje, když jde do zápasu, než pokud se musí prokousávat utkáním od začátku. Vím, že nevypustí jediný souboj. Je silný v pokutovém území. Přestože třeba není tolik vidět v mezihře, je pro nás nesmírně důležitý. Je ve Slavii rok a čtvrt, ale když si projdu jeho góly a asistence, vždy jde o důležité zápasy.