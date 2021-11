Bizarní Pulkrabovo jubileum. Zkazil, na co sáhl, a rozhodl dvěma góly

Vynesli trumf v pravý čas. Matěj Pulkrab přišel na hřiště v 60. minutě místo Martina Minčeva a v 77. a 88. minutě si připsal třetí a čtvrtý gól Sparty.

„Můj výkon ale nebyl herně povedený. Zkazil jsem, na co jsem sáhl. Hned první povedený centr od Péši (Peška) jsem nepochopitelně netrefil. Pak se nedařilo vůbec nic, nevěděl jsem, co se děje," líčí sebekriticky pro klubovou televizi.

„Naštěstí jsem pak situaci vyřešil tak, jak by se mi nepovedlo asi ani na tréninku - levačkou přes gólmana. Pak mě Šula (Haraslín) našel do prázdné. To je přesně ono, měl jsem několik dobrých zápasů, připravil spoluhráčům situace. Dnes to bylo úplně naopak. Zkazil jsem, na co jsem sáhl, a byly z toho dva góly," usmívá se.

📺 PULKRAB | „Trenér mě má jako jednu z prvních voleb, jak zlomit utkání. Myslím, že se mi to několikrát povedlo. Zkrátka vím, že taková je moje role. Přijal jsem ji a chci pomáhat týmu."



🎙️ Matěj hodnotí duel s Teplicemi.





Optimální nebyl výkon celého týmu. Sparťanský odchovanec uznává, že duel proti poslednímu týmu tabulky byl náročnější, než si asi hráči byli schopni připustit. Až příliš kazili a pomáhali tak soupeři, aby s favoritem držel krok.

Diváci se těšili na kanonádu

„Je stresující, když hrajete proti poslednímu týmu ligy, a nedaří se vám odskočit. Cítíme i tlak od fanoušků, kteří se těší na kanonádu. Ale v lize se týmy na Spartu dokážou vyhecovat, a když se to sejde s tím, že nezvládáme předvádět svou hru a dostávat se do šancí, tak je dostaneme na koně a sami sebe srážíme," vysvětluje si Pulkrab.

Matěj Pulkrab odehrál svůj stý ligový zápas. A mělo to styl!

Dva góly v jednom zápase dal za Spartu v soutěžním utkání poprvé. A zrovna při svém jubilejním 100. ligovém startu.

„Speciálně jsem se nechystal, ale jsem moc rád, že jsem na metu dosáhl. Stý zápas, hodně to pro mě znamená. Trošku jsem to v hlavě měl. Sáčis (Sáček) mi to hned připomínal po závěrečném hvizdu, věděli jsme o tom," komentuje jubileum.

Nevzpouzí se, že aktuálně má jasně danou roli žolíka z lavičky, střídajícího hráče.

„Beru ji, rozhodně. Trenér mě má jako jednu z prvních voleb, jak zlomit utkání. Myslím, že se mi to několikrát povedlo. Zkrátka vím, že taková je moje role. V první řadě mi jde o tým, letos úplně enormně, protože vidím, jaké kluky máme v základu. Přijal jsem tuhle roli a chci pomáhat tím, čím můžu," ujišťuje Pulkrab.