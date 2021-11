Zkrat videa! Liberec dal neregulérní gól a Klokani měli kopat penaltu

Slovan poslal do vedení Chaluš, podle komise rozhodčích však při zpracování míče zahrál rukou. „Rozhodčí nesprávně v 73. minutě uznali branku domácích. Měla následovat intervence VAR. Bezprostředně před vstřelením branky se míč lehce dotkl ruky domácího hráče a v tomto případě se jedná o porušení pravidel. Kdyby branky dosáhl spoluhráč hráče, který rukou zahrál, tak by branka byla podle pravidel regulérní," vysvětlil člen komise Libor Kovařík. Přitom situaci videorozhodčí zkoumali téměř čtyři minuty.

Hosté pak cítili křivdu především kvůli momentu ze samotného závěru, kdy se po souboji s Chalušem v domácím vápně ocitl na zemi hostující Dostál. „V 87. minutě utkání měl rozhodčí nařídit pokutový kop pro hosty za udeření soupeře do obličeje," poznamenal Kovařík.

Už po zápase pod Ještědem se hosté pořádně čertili. „V divokém závěru nás rozhodčí poškodil. Viděl jsem penaltu po zákroku na Dostála. Bohužel podle mě se situace ani pořádně neprozkoumala, když šel míč znovu do hry za čtyři vteřiny. Nepřišli jsme o bod, ale o tři. To je smutný. Chybou vnějších vlivů. Za mě je to faul za žlutou kartu. Neberu to jako chybu hlavního rozhodčího, protože ten to má na hřišti rychlý. Ale jestli to nedokáže posoudit videorozhodčí, tak buď je v tom úmysl, nebo to neumí. A obojí je špatně. Pokud dostane rozhodčí trest, nám to nic neřeší," cítil křivdu kouč Bohemians Luděk Klusáček.

„Za mě už na hřišti šlo o stoprocentní penaltu, kór s videem. Matěj Chaluš čekal na vysoký balon. Já šel z pravého křídla s tím, že ho předskočím a půjdu s ním do souboje, aby míč třeba za nás propadl. A jak šel do výskoku, trefil mě loktem do obličeje. Už jsem takhle jednou zlomený nos po podobném zákroku měl. Rozhodčí asi potřebuje, abych měl takové zranění, aby pískl. Podle mě nás rozhodčí obral o penaltu. Po zápase mi řekl, že jsem si do toho naběhl, což mu video potvrdilo. Za mě to však byla stoprocentní penalta. Nevím, co jiného by už chtěli písknout," zlobil se i Martin Dostál.