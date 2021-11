Penalta, obrovský dárek! Gól z ní byl klíčový, soptil olomoucký kouč Jílek

Fotbalisté Olomouce v duelu 15. kola nejvyšší soutěže s Hradcem Králové (2:2) ve druhé půli prohospodařili dvougólový náskok a nevyhráli tak už popáté v řadě. Po čtyřech zápasech bez vstřeleného gólu se sice prosadili, ale kvůli chybám v defenzívě o výhru přišli. Nebylo to však tím, že hráli bez klasických stoperů. Greššák s Vepřekem, kteří zaskakovali za vykartované Poulola s Hubníkem a nemocné Jemelku s Benešem, svoji roli zvládli. Klíčový byl gól na 2:1 z penalty, nařízené za faul Gonzáleze na Vlkanovu.

„Byl to obrovský dárek. Šlo o situaci, která absolutně nebyla vůči naší bráně nebezpečná. Naopak, byla zajištěná několika hráči. Pro mě nepochopitelná věc, kterou lze těžko překousnout. Od té doby jsme byli všude druzí, Hradec výborně kombinoval, v té chvíli byl mentálně nahoře a my hodně ubrali," soptil olomoucký kormidelník Václav Jílek.

Do pokutového kopu Sigma podle něj Votroky k ničemu nepustila. „To přesto, že po druhém gólu, který měl být pro nás uklidňujícím, do toho soupeř začal více šlapat, posílil útok Vašulínem, a my začali mít problémy," prohlásil s tím, že i po vyrovnání blíže ke třem bodům byli jeho svěřenci. „Jenže jsme nedohráli brejkové situace. Bude mě navíc zajímat ta z 91. minuty, faul na Hadaše. Z mého pohledu tam byl evidentní loket v jeho obličeji," zlobil se.

Při skládání sestavy, hlavně obranné čtyřky, Jílek zdůraznil, že neměl na výběr. „Kromě všech stoperů nám vypadli i krajní obránci Hála a Chvátal. Greššák s Vepřekem na postu stoperů se s tím však vypořádali velmi dobře. Problém byl jen v tom, že jim docházela energie. Vepřek kromě jednoho startu za béčko byl dva měsíce bez zápasové praxe a Greššák letos po zranění nastoupil vůbec poprvé. Už jsme pak neměli síly, abychom soupeře dostatečně vytlačovali, zkracovali hřiště a nedali mu tolik prostoru," podotkl Jílek.

Východočeši protáhli čekání na výhru na tři kola, ale remízou v Olomouci se v neúplné tabulce udrželi na šesté příčce. Kouč Miroslav Koubek i s ohledem na průběh zápasu bod bral. „Byli jsme hodně dole a já si velmi cením, že jsme to nevzdali a dokázali vydolovat pro nás zlatý bodíček," prohlásil, a i on přiznal, že jeho týmu pomohla zmíněná penalta. „Vyplynula ale z našeho tlaku. Famózní Vlkanova, skvělý výkon, šel si pro ni. Určitě nám pomohla a potom už jsme všichni doufali, že to srovnáme," uvedl Koubek.

Změnil proto herní systém. „Potřebovali jsme dostat hráče více nahoru. Otevřeli jsme to, přešli ze tří stoperů na dva na úkor jednoho muže, kterého jsme poslali dopředu a tento tah nám vyšel. Po vyrovnání jsme se vrátili ke třem stoperům, protože Sigma hrozila z brejků, několik jich pokazila, a už jsme si to pohlídali," dodal.