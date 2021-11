Velký den pro klub i fanoušky, raduje se Jurečka ze senzační výhry Slovácka nad Spartou

Byl to především jeho zápas. Fotbalisté Slovácka šokovali Spartu vysokou výhrou 4:0 a útočník Václav Jurečka k ní přispěl gólem i dvěma asistencemi. Hradišťští poskočili už na druhé místo ligové tabulky.

„Je to velký den pro celý klub i naše fanoušky. Jsme neskutečně šťastní," září po závěrečném hvizdu sedmadvacetiletý Jurečka, který si už nyní vyrovnal sedmou trefou v tomto ročníku nejvyšší soutěže svoje sezonní maximum. „Byl to jeden z mých nejlepších zápasů v dosavadní kariéře. Snad jen dva jsou s ním srovnatelné," loví v paměti.

Před pauzou využil při svém gólu na 2:0 toho, že sparťanský stoper Štetina už měl žlutou kartu. „Netroufal si proto jít se mnou do tvrdšího souboje. Střela mi poté sedla naprosto parádně. Měl jsem i trochu štěstí," připouští. Jurečka si všiml, že v dalším průběhu utkání předvedl Štetina několik zákroků na hranici pravidel. „Myslím, že si hodně pomáhal loktem, a mohl být podle mého názoru klidně po druhé žluté kartě vyloučený. Měli bychom to proti deseti Pražanům snadnější, ale i takhle jsme to zvládli perfektně," usmívá se.

Cení si, že jeho tým toho favorizovaným sparťanům za celý zápas mnoho nedovolil. „I do druhé půle jsme vstupovali za stavu 2:0 s tím, že musíme být dál aktivní. Povedlo se, vedení jsme ještě navýšili. Sparťané měli pouze nějaké náznaky, do žádných větších šancí jsme je nepustili," libuje si Jurečka.

Střelecky skvěle nahrazuje loňského nejlepšího kanonýra Slovácka Klimenta, který před sezonou odešel do Polska. „Pohybovat se úplně na hrotu mi vyhovuje, ale pořád se v této pozici ještě učím. Cítím ovšem důvěru trenéra, a to mě těší," svěřil se.

Poprvé během svého angažmá ve Slovácku si Jurečka užil utkání před vyprodaným hledištěm. „Z povzbuzování našich příznivců mi skoro až běhal mráz po zádech. Byli našim dvanáctým hráčem," děkuje na dálku divákům.

Tvrdí, že on i jeho spoluhráči zůstávají nohama dál pevně na zemi. „Druhá příčka je krásná. Mám radost, že se nám daří navazovat na minulou vydařenou sezonu. Před námi je ale ještě spousta utkání. My musíme vítězství nad Spartou teď potvrdit v Budějovicích, a i ve zbývajících podzimních zápasech pak nasbírat co nejvíc bodů," myslí Jurečka už na další ligová střetnutí.