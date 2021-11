Slavia chytá šmrnc z mistrovské sezony. Blížíme se stavu z jízdy za titulem, lebedí si Trpišovský

Zápasy po reprezentačních přestávkách jsou vždy hodně ošidné. Ulevilo se vám hodně, jakým způsobem jste bitvu s Jabloncem zvládli?

Hráli jsme v dobré intenzitě, měli jsme dobrou energii. Fotbalově i pohybově jsme předvedli kvalitní výkon. Přenesli jsme do utkání výkony z posledních tréninků. Do přestávky jsme hráli fakt dobře. V druhé půli bylo ve hře více nepřesností, než bych si představoval. Sice jsme dobře drželi míč směrem do defenzivy, ale vlastně jsme si nevytvořili žádnou šanci do čtvrté branky.

Zatímco po dvanácti kolech jste na první pozici v lize ztráceli čtyři body, nyní jste o tři body v čele před druhým Slováckem. Těší vás raketový vzestup?

Nemá smysl řešit tabulku. Zásadní jsou výkony a práce týmu. A to je podle mých představ. Pokud hra splňuje určité parametry a přináší nám body, je to skvělé. Těší mě, že náš projev byl podobný jako ke konci minulé mistrovské sezony. To je pro mě důležité.

Čemu přičítáte tak zásadní obrat k lepšímu?

Někteří kluci konečně hrají na svých pozicích. Do toho se vracejí hráči po zranění, takže se zvyšuje konkurence a zastupitelnost. Navíc nám ohromným způsobem pomohlo, že během nynější reprezentační pauzy byly v programu jen dva zápasy, takže se nám všichni vraceli relativně brzy. Měli jsme pět šest dnů, kdy jsme mohli trénovat kompletní, a hlavně bez ohledu na naběhané metry a délku tréninku. Předešlé dva měsíce jsme na zátěžové hry, intenzitní a taktické tréninky neměli prostor, protože jsme vždy za den či dva znovu hráli.

V žádném z posledních čtyř zápasů v lize jste navíc neinkasovali. Těší vás hodně i dramatická proměna defenzivy?

Kluci na pozicích v obraně jsou jistější, mají v sobě potřebné automatismy. Už se nestává, že se najednou někdy objeví zcela volný hráč. Ještě bychom mohli mít kratší prostor mezi obranou a zálohou, prostě pár věcí. Ale z celkového pohledu je patrné, že kluci o sobě v základních faktorech vědí.

Nadchl vás proti Jablonci Nicolae Stanciu, který se podílel na čtyřech brankách?

Byl nejlepším hráčem zápasu. Hodně pohyblivý, energický. Bylo patrné, jak mimořádným hráčem je. Mohl mít ještě více asistencí, kdybychom byli produktivnější. Herní kvalitou či manévrováním s míčem byl skvělý. I na něm se nicméně projevilo, že z reprezentačního srazu přijel včas a absolvoval pět dnů kvalitní přípravy.

Střídající Ondřej Lingr si připsal dvě branky. Přihlásil se razantně o místo v sestavě pro čtvrteční duel Konfereční ligy s Feyenoordem Rotterdam?

Když jde do zápasu z lavičky, tak je pokaždé jako utržený vagón. A když je v základní sestavě, většinou se netrefí. Jsem za něj moc rád, že se prosadil, protože ve čtvrtek nemůžeme nasadit Jakuba Hromadu, tudíž je Ondra jedním z adeptů na místo v sestavě.

Byl jednoznačný průběh zápasu povzbuzením směrem ke čtvrtečnímu utkání na evropské scéně?

Jednoznačně. Chceme zápas zvládnout za tři body, protože si velmi dobře vybavujeme, jak těžký byl závěr loňské skupiny na hřišti Leverkusenu. Letos končíme na půdě Unionu Berlín, dalšího bundesligového zástupce. Tudíž čtvrteční duel je pro nás naprosto zásadní. Musíme udržet minimálně tuhle úroveň, nebo být spíše lepší.