ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Mezi politikou a fotbalem není rozdíl. Naše baráže jsou jen součástí celosvětového systému

Docent Lukáš Valeš se zabývá otázkami české komunální politiky, veřejné správy a průběhu listopadové revoluce ve městech. K současnému dění říká: „Představa, že odvoláme Babiše a hned nastane ráj na zemi a přijdou slušní, lidé je naivní. Nedělejme si iluze, že to je jen Andrej Babiš, to je totiž základní omyl všech sto dvaceti tisíc lidí, kteří se v úterý minulý týden shromáždili na Václavském náměstí. Jde o systémový problém.

Charakter demokracie nestojí a nepadá s Andrejem Babišem a Marií Benešovou. I kdyby nakrásně tito dva lidé odešli, na systému se nezmění vůbec nic. Pokud lidé na Václavském náměstí volají po slušné vládě a slušném premiérovi, míjejí se s realitou. To by totiž museli demonstrovat posledních třicet let, protože po listopadu 89 jsme se s žádnými slušnými lidmi v politice nepotkali a jestli ano, velice brzy z ní zmizeli."

Mezi politikou a fotbalem nebyl, není a těžko bude v letech příštích nějaký rozdíl. A to čím větší peníze budou v krabicích od vína, kdy si to dokonce nevědomky odnášel doktor Rath a soudy to řeší deset let. Korupce bují v podnikání kvůli získání zakázky pro firmu, práci pro zaměstnance a vlastní obohacení. Ve fotbale se korupcí řeší nedostatek bodů k záchraně či postupu a systém začíná od představitelů nejvyšších.

Korupce na nejvyšších místech

Víme, jak skončil předseda FIFA Blatter či UEFA Platini. Takže nás nepřekvapí, když v současnosti čteme, že Ahmada, místopředsedu FIFA, zadržela v Paříži policie. Funkcionář, který stojí v čele africké konfederace, je podezřelý z podplácení a uzavírání nevýhodných smluv.

Ani se nebudeme divit zprávě ze Španělska, že sedm hráčů Valladolidu se podle police podílelo na zmanipulování utkání posledního kola La Ligy s Valencií s výsledkem 0:2. Hosté si tím zajistili čtvrté místo a účast v Lize mistrů. Z toho všeho lze tedy dovodit, že naše baráže jsou jen součástí systému. Dokonce celosvětového.

Zájem o sport upadá

Radek Sazima, člen výboru, šéf trenér mládeže, trenér mužů a dorostu Lokomotivy Borohrádek má jiné starosti. Říká: „Jsem smutný, jak upadá zájem o sport. Konkurence ostatních sportů je velká, ale ne ta největší. U mladších kategorií je na prvních místech přístup rodičů, počítače, mobily a lenost. U starších je to lenost, cigarety, tráva a hlavně alkohol. Myslím, že do deseti let bude sport na poslední příčce na žebříčku priorit každého dítěte. Klíčové, a nejen pro rozvoj mládežnického fotbalu, ale i sportu jako celku, je přístup rodičů a školy."

Poslední výkony a výsledky reprezentačního fotbalu jsou jako zablikání na konci tunelu. Pro děti totiž potřebujeme vzory.

Nahlédnutí do současné společnosti je v jarní sezoně poslední. Pokud si to autor nerozmyslí, tak něco napíše po prvním ligovém kole, které je na programu již třináctého července.