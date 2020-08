Gólový uragán zaskočil i jeho strůjce. Euforii jsme museli krotit, přiznal Hromada po debaklu Plzně

Stadion U Nisy dostal do varu. Od druhé trefy Slovanu do sítě Plzně uplynuly pouhé tři minuty, když záložník Jakub Hromada zvýšil už na 3:0 a jeho tým vedl nad favoritem po čtvrthodině hry rozdílem třídy. Severočeši nakonec Viktoriány po skvělém vstupu do utkání skolili vysoko 4:1.

„Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře. Nikdo z nás nečekal, že v patnácté minutě to bude 3:0. Možná jsme z toho byli až mírně zaskočení, že jsme na začátku zápasu vyhrávali až takovým rozdílem," přiznal Jakub Hromada, který překonal Hrušku zblízka po skvělé nahrávce Berana ve 14. minutě.

„Možná by bylo lepší, kdybychom góly dávali až ke konci zápasu a neměli bychom ještě 70 minut před námi. Takhle bylo potřeba tu euforii a emoce krotit, protože jsme věděli, že Plzeň má natolik zkušené a silné mužstvo, že i takový stav by mohla zvrátit. Pro naši psychiku to nebylo lehké, abychom se z toho nezbláznili. Myslím však, že jsme to v hlavách zvládli velmi dobře. Podali jsme poctivý a koncentrovaný výkon celých devadesát minut," liboval si liberecký záložník.

S parťáky dovolil českému vicemistrovi jen trefu z pokutového kopu. „Zvládli jsme dodržet taktické pokyny. Velmi nám pomohl hrotový útočník s mladým Berym (Beran), kteří se vraceli do určených prostorů a my jsme si tím pádem mohli dovolit jít i do vyššího presinku. S Kamilem (Kamso Mara) jsme se ve středu pole velmi dobře doplňovali. Je to zásluha celého týmu. Podali jsme velmi poctivý, důrazný a agresivní výkon. Takto bychom se chtěli prezentovat," liboval si Hromada po zisku prvních bodů v sezoně.

Zleva Michal Rabušic z Liberce a Jakub Brabec z Plzně. Obránci Viktorie duel v Liberci nevyšel.

Vít Černý, ČTK

„Věřili jsme si i kvůli tomu, že jsme věděli, že Plzeň nebude v dobrém rozpoložení po nešťastném vypadnutí z Ligy mistrů gólem v poslední minutě. Měli v nohách 120 minut a náročné přesuny. Tentokrát se Plzeň dala porazit. Liberci se to nepodařilo na tomto stadionu třináct let, takže jsme velmi šťastní, že se nám to povedlo. Věříme, že máme kvalitní tým a že můžeme, neříkám porážet, ale porazit i takové týmy jako je Plzeň, Sparta či Slavie," uzavřel Hromada.