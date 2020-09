Před rokem se do pohárové Evropy neprobojovali, letos si však vůbec nepřipouští, že by snad mohlo k repríze loňské mizérie zase dojít. Zvláště, když pro plzeňskou Viktorii je cesta do základní skupiny Evropské ligy mnohem schůdnější. Nejdřív domácí zápas s dánským Sönderjyske, v play off pak konfrontace s lepším týmem z dvojice tvořené izraelskou Beer Šavou a skotským Motherwellem. „Chybět v pohárové Evropě druhým rokem po sobě by nebylo dobré, takže naším cílem je samozřejmě postup,“ potvrzuje jeden z nejzkušenějších fotbalistů plzeňské Viktorie Jan Kopic, že jiná varianta vlastně ani neexistuje.

Dánský protivník by neměl pro Plzeň představovat nepřekonatelnou překážku. Už proto, že Sönderjyske má s účinkováním na evropské pohárové scéně pramálo zkušeností. Zahrálo si na ní zatím jen jednou, ale pravdou je, že pražskou Spartu potrápilo náramně. Doma s ní uhrálo bezgólovou remízu, na pražské Letné drželo ještě pět minut před koncem nerozhodný výsledek 2:2, který zajišťoval postup Dánům. Až trefa Jakuba Brabce, který teď navléká kapitánskou pásku v Plzni, Spartu vysvobodila.

„Bavili jsme se o tom. Kuba vzpomínal, že Dánové byli hlavně doma hodně nepříjemní. Měli nacvičené standardky i dlouhé auty a Spartu trápili," přiznává Kopic, že Brabcovy vzpomínky přišly samozřejmě na přetřes.

Jakub Brabec (nahoře) a Costa oslavují. Sparta přes Sönderjyske před čtyřmi lety postoupila.

Vlastimil Vacek, Právo

Po čtyřech letech ovšem přijelo do Plzně jiné dánské mužstvo. Zkušenější, sebevědomější, ověnčené vítězstvím v Dánském poháru i třeba výhrou v úvodním kole nové ligové sezony nad mistrem své země Midtjyllandem, který v úterním play off Ligy mistrů trápil v pražském Edenu Slavii, a nakonec s ní uhrál nerozhodný výsledek.

„Proto si musíme dát na Dány pozor. Bude to nejspíš podobně houževnatý soupeř jako Midtjylland, který bude mít hru založenou rovněž na dobré fyzičce. Prohlíželi jsme si ho na videu a viděli zápasy, v nichž hrál s pětičlennou obranou, která nedopřávala protivníkům žádný prostor. Ještě že jsme si něco podobného vyzkoušeli v posledních ligových utkáních proti Mladé Boleslavi a Bohemians. Mohla by to být dobrá průprava a naše výhoda," přemýšlel Kopic, co jeho tým ve čtvrtečním podvečeru nejspíš čeká.

„Musíme proto dobře kombinovat, dávat míč rychle od nohy, tlačit se do soupeřovy šestnáctky a pokusit vstřelit co nejrychleji gól, který by nás uklidnil. Ale zároveň si musíme dávat pozor na dánské brejky," prozrazoval partituru, s níž plzeňský celek do zápasu vyrukuje.

Spoléhat přitom bude pochopitelně i na pohárové zkušenosti, kterých v uplynulých sezonách posbíral daleko víc než hráči Sönderjyske.

„Mohly a měly by hrát roli, takže doufám, že jich v zápase využijeme. Už proto, že v mužstvu je nás zkušených, kteří v pohárové Evropě už něco odehráli, celá řada," věří Kopic, že jeho Plzeň i tuto výhodu zužitkuje a přes Sönderjyske postoupí.

„Bude to pro nás strašně důležitý zápas. Vlastně utkání podzimu. A když vyhrajeme a postoupíme, za týden nás čeká další, takže vlastně půjde o čtrnáct nejdůležitějších podzimních dnů. Nepřipouštíme si, že bychom je nezvládli a do Evropy se ani letos nedostali," srší z Kopice optimismus podložený rostoucí formou, kterou cítí.

Ostatně, v posledním ligovém střetnutí na Bohemians, kde Plzeň vyhrála 4:1, ji potvrzoval. „Já se cítím dobře od začátku sezony, ale až na Bohemce jsem to prodal. Trenér mě nechal v základní sestavě a jsem rád, že jsem mu důvěru splatil."