Jak pokračuje korupční skandál: Berbr byl dnes vzat do vazby. Zbytek na svobodě

Dle informací, které přinesl web isport.cz navrhla státní zástupkyně vazbu pro 4 osoby, z pátečních 20 zadržených. Mezi nimi by měla být i dvě nejvíce skloňovaná jména Roman Berbr a Roman Rogoz. O jejich nástupu do vazby by se mělo rozhodovat v těchto chvílích. Na místopředsedu Fotbalové asociace ČR Romana Berbra byla skutečně rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 6 uvalena vazba. Pro Sport.cz to potvrdil jeho právní zástupce s tím, že obviněný se na místě odvolal.