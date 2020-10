I s bolavým prstem Gentské deptal. Všichni jsme podali skvělý výkon, chválil Nguyen parťáky

Pohárovou Evropu poznává v této sezoně poprvé, jenže jako by liberecký gólman Filip Nguyen hrál na mezinárodní scéně již setsakramentsky dlouho. Počíná si jako zkušený mazák. Nejprve pomohl skvělými výkony Slovanu z předkol do základní skupiny Evropské ligy a hned v jejím prvním kole vyzmizíkoval útočně laděný Gent. Severočeši na úvod slaví těsnou výhru 1:0.

„Stálo nás to hodně sil. Myslím, že na klucích bylo na konci vidět, že už tahají nohy, ale stálo to za to," liboval si 28letý gólman.

Přitom většinu zápasu odchytal s bolavým prstem. Ve 36. minutě totiž útočník hostů Kleindienst už po odpískání tvrdě vystřelil a míč trefil Nguyenovu rukavici. Gólman Liberce jen sykl bolestí a svalil se na zem.

„Byl tam ofsajd a jejich hráč to dohrál, ale byla to moje blbost, že jsem to laxně dohrál a hned se mi to vrátilo. Něco jsem si udělal s prstem, ale snad to nebude nic vážného," doufal jeden z libereckých hrdinů.

Proti Gentu chytil celkem čtyři střely, ale vydechnout nemohl ani na moment. Dalších sedm jich směřovalo mimo tyče. Pochytal nebo vyboxoval spoustu centrů. „Ale nejen já, ale všichni jsme byli v permanenci. Hráli jsme spíš bez balonu, ale důležité je, že jsme udělali tři body," konstatoval.

Zářil od úvodních minut

Parťáky výrazně podržel poprvé hned po devíti minutách hry, kdy na levé straně rozjel akci šikovný Jaremčuk, nahrál Bukarimu a jeho střelu zblízka Nguyen fantasticky vyrazil na rohový kop.

Zleva Jhon Mosquera z Liberce a Alessio Castro­Montes z Gentu.

Radek Petrášek, ČTK

„Už z přípravy u videa jsme věděli, že mají rychlé křídelníky, třeba Jaremčuka. Ale mužstvo mají skvěle poskládané, takže nebezpečí nehrozilo od jednoho hráče, ale od vícera. Dobře jsme si je pohlídalo a vyplatilo se," řekl. Modrobílé podržel dvěma výbornými zákroky i v samotném závěru utkání.

Několikrát nebezpečnou střelu soupeře obětavě zblokovali jeho parťáci. „Ale dobře zblokovali i náběhy hráčů, mohl jsem si balony vysbírat. Podali jsme prostě skvělý týmový výkon a všichni kluci si zaslouží pochvalu," poznamenal. Vítězný gól vstřelil Júsuf.

„Bylo dobré, že jsme po vstřeleném gólu nezpanikařili, dobře jsme se posouvali, do takového bloku je těžké se dostat. Kluci plnili obranné úkoly zodpovědně," ocenil své spoluhráče v předminulé sezoně nejlepší gólman celé ligy.

Nyní září i v Evropě. Ze čtyř zápasů zatím inkasoval jen jednou hned v prvním duelu na hřišti litevského FK Riteriai. Od té doby vychytal tři nuly a čistý štít drží již 299 minut. Další může přidat za týden na hřišti CZ Bělehrad.