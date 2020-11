Výhra po osmi měsících. Vydřená, ale historie se neptá, připomněl karvinský Bartošák

Osm a půl roku čekal záložník Lukáš Bartošák, než znovu vstřelil za Karvinou gól. Velkou omluvou je mu ale to, že v roce 2012, kdy ho vstřelil ve druhé lize do sítě Opavy, přestoupil do Viktorie Žižkov, hrál i za Liberec a ve Zlíně. Do Slezska se 30letý fotbalista vrátil až před touto sezonou.