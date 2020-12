Od roku 1993, kdy se rozjela česká fotbalová liga, do ní zasáhlo sedmatřicet týmů a pouze tři kluby nepoznaly hořkost sestupu. Do druhé ligy jdou každý rok nejhorší týmy sezóny, lze však vybrat nejhorší týmy v historii? Seřadili jsme je podle nejmenšího počtu získaných bodů.

SFC Opava - sezona 2001/02 a 2004/05 (18 bodů)

Na přelomu tisíciletí se Opava pohybovala mezi první a druhou nejvyšší soutěží, mezi léty 1999-2005 dokázala sestoupit dokonce třikrát. V sezoně 2001/02 dokázal slezský klub vyhrát jen pět utkání a s osmnácti body znovu sestoupil do druhé ligy. Mezi fotbalovou elitu se však Opava hned za rok vrátila.

Sezonu 2004/05 poznamenal obrovský korupční skandál, který se dotknul také Opavy. Ta dostala pokutu půl milionu korun a bylo jí odečteno šest bodů. Mužstvo, které po 11. kole vyhodilo trenéra Pavla Hapala, tak z posledního místa znovu sestoupilo a do první ligy se vrátilo až v roce 2018.

FK Bohemians Praha - sezona 2009/2010 (16 bodů)

Pouhých šestnáct bodů fotbalovému klubu ze Střížkova navždy zavřelo dveře do nejvyšší fotbalové soutěže. Již pět let se vedl soudní spor o název Bohemians, vše pak vyvrcholilo právě v sezoně 2009/10, kdy vedení Bohemians Praha zakázalo svým hráčům nastoupit do zápasu s nováčkem soutěže - Bohemians Praha 1905.

Střízkovským byl zápas kontumován, byla jim udělena vysoká pokuta, odečteno několik bodů a klub kontroverzního šéfa Karla Kapra se propadl do druhé ligy.

FC Kovkor Vítkovice - sezona 1993/94 (13 bodů)

Vítkovice patřily k tradičním týmům nejvyšší Československé fotbalové soutěže a v sezóně 1984/85 se dokonce radovaly z mistrovského titulu. Poté však následovalo rozprodávání hráčů a velké ekonomické problémy, se kterými klub bojuje i dnes.

V prvním ročníku 1. české ligy skončily Vítkovice na předposledním místě s 13 body (v sezoně 1993/94 byly dva body za výhru a jeden za remízu) a během sezóny dokonce dvakrát vyměnily trenéra. To vše jen pár let poté, co se jako českoslovenští mistři probojovali až do čtvrtfinále Poháru UEFA.

FC Baník Ostrava - sezona 2015/16 (14 bodů)

Sezona 2015/16 byla pro ostravský Baník složitá. Tým se musel přestěhovat z milovaných Bazalů na Městský stadion v Ostravě - Vítkovicích a během sezony se u týmu změnil trenér a dokonce i majitel.

Baník během nelehkého ročníku vyhrál pouze čtyři zápasy a poslední místo v tabulce okupoval již od začátku soutěže, nepomohl mu ani příchod trenérské legendy Vlastimila Petržely, se kterým Ostrava sestoupila poprvé v historii české nejvyšší soutěže.

FK Švarc Benešov - sezona 1994/95 (12 bodů)

Už samotný postup do nejvyšší fotbalové soutěže byl pro malý klub z Benešova obrovských úspěchem. Fotbalový tým těžil z finanční podpory podnikatele Miroslava Švarce, který do Benešova zlákal i řadu zajímavých posil, včetně Karla Jarolíma nebo Luboše Kozla.

Po postupu mezi elitu se však klub dostal do finančních potíží a se ziskem pouhých 12 bodů 1. českou fotbalovou ligu opustil.

AFK Atlantic Lázně Bohdaneč - sezona 1997/98 (11 bodů)

Stejně jako v případě Benešova, také osud fotbalového klubu ve městečku Lázně Bohdaneč byl spojen s náhlým nabitím ekonomické síly a následným úpadkem a dokonce zánikem. Lázně Bohdaneč dokázaly po vzniku samostatných českých soutěžím urvat čtyři postupy v řadě, a skončily tak až v nejvyšší fotbalové soutěži. Po roce však sestoupily.

Klub se v té době opíral o finanční podporu mecenáše Jiřího Nováka, díky kterému bylo vybudováno kvalitní fotbalové zázemí, které dnes paradoxně využívá tým z okresního přeboru. Novák do klubu nalákal třeba vicemistra Evropy Luboše Kubíka, čtyřicet utkání zde odehrál i Marek Kulič.

FC Dukla Praha - sezona 1993/94 (10 bodů)

Jedenáctinásobný mistr Československa si na počátku 90. let sáhl na úplné dno. Kdysi prominentní armádní klub po sametové revoluci strádal a výrazně ztrácel na popularitě. Vše vyvrcholilo v 1. ročníku samostatné české soutěže, kdy Dukla dokázala vyhrát jen jediný ligový zápas a s nejvyšší soutěží se rozloučila ziskem pouhých 10 bodů (v sezoně 1993/94 byly za vítězství dva body).

Kvůli finančním problémům šla Dukla rovnou až do třetí ligy, krátce poté se sloučila s Příbramí. Do nejvyšší soutěže se vrátila až v roce 2011.