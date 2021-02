Měl jsem strach, co se s ní děje, říká otec Muchové. Na oslavu si dal slivovici

Karolína si poprvé v kariéře zahraje semifinále grandslamu. Jak vám to zní?

Úžasné! Zápas nezačala dobře a první set jsem měl strach, co se s ní děje, jestli je v pořádku. V Austrálii už potřetí otáčela zápas a zvládla to výborně. Ve třetím setu hrály obě holky výbornej tenis. Myslím, že Kája ze sebe dostala maximum.

Věřil jste za nepříznivého stavu 1:6 a 1:2, kdy si vyžádala „medical timeout", že čtvrtfinále ještě vyhraje?

Věděl jsem, že není v pořádku, bylo to vidět. Ukáply i nějaké slzy. Na kurtu panovalo veliké vedro, dolehlo to na ni. Ale dobře, že si vyžádala ošetření a šla do útrob stadionu. Měřili jí teplotu, tlak. Dala se i psychicky dohromady. Samozřejmě byla v tu chvíli v těžké situaci, ale věřil jsem, že když uhraje jeden dva gamy, může se do zápasu vrátit, což se stalo.

Karolína Muchová v péči lékařů.

Andy Brownbill, ČTK/AP

Šel jste večer spát a na jednu hodinu ranní si nařídil budík?

Ne, já se večer díval na fotbalovou Ligu mistrů. První poločas na Lipsko s Liverpoolem a druhý poločas pak na Barcelonu proti PSG, který hrál fakt výborně a moc se mi líbil. A pak jsem plynule přešel do tenisu... (úsměv). Fandil jsem Káje, držel jí pěsti a strašně jí vítězství přál.

Byl jste přitom hodně nervózní?

Nervózní jsem byl, ale zase ne úplně extra. Hrana mezi úspěchem a neúspěchem je v tenise hrozně tenká, rozhodují dva míče, centimetry. Kája tomu ale šla naproti, což se jí vrátilo. Uhrála důležité balony.

Jak už jste zmínil, v Melbourne se z ní stala mistryně obratů, co na to říkáte?

Vážně obdivuhodné. Otočit tři zápasy po sobě na grandslamu, je velká paráda. V mládí byla zarputilá a bojovnice. Když jí něco nejde, snaží se s tím něco dělat. Má to zaryté v povaze.

Další senzační obrat předvedla na Australian Open česká tenistka Karolína Muchová.

Andy Brownbill, ČTK/AP

Zahltily váš mobil po zápase četné gratulace?

Tolik zpráv jsem už dlouho nedostal, možná před dvěma lety po Wimbledonu. Ve čtyři ráno mi začal pípat telefon a nad ránem to pokračovalo dál... Snažil jsem se v rámci možností odpovídat a reagovat. Mile mě překvapilo, že se dívala a fandila opravdu spousta lidí. Je to teď frmol, ale moc krásný a vůbec mi to nevadí. (úsměv)

Stihl jste po zápase s Karolínou prohodit pár slov?

Mluvila s ní chvíli žena, mně jenom odepsala na sms. Karolína se v těchto dnech snaží telefon moc nepoužívat, aby se nerozptylovala a měla klid jenom na tenis, což je správně.

Sestřih čtvrtfinálového zápasu Australian Open Muchová - Bartyová

sntv

Syn Filip chytá za druholigový Prostějov, sledoval zápas také?

Ano, má vlastní bydlení, ale dívali jsme se všichni. S manželkou se koukáme většinou spolu. Já byl ale tentokrát na hotelu v Uherském Hradišti a manželka s Filipem sledovali zápas v Olomouci. Syn byl rád, že má trénink až odpoledne, takže Káju viděl.

Volali jste si s manželkou a synem během duelu?

Až po něm. Vždycky si k tomu něco řekneme s manželkou, a tentokrát jsme si řekli i s Filipem. Žena byla moc šťastná, že čtvrtfinále zvládla.

Dal jste si na oslavu sklenku šampaňského?

Ne, ale musím přiznat, že jsem si dal na pokoji slivovičku na spaní (úsměv). Máme se ženou po vítězných zápasech takovou tradici, tak abych ji neporušil...

Šťastná česká tenistka Karolína Muchová. Na grandslamovém Australian Open si zahraje semifinále, vyřadila světovou jedničku Ashleigh Bartyovou. Ta jí gratuluje po utkání k postupu.

Andy Brownbill, ČTK/AP

Stihl jste vůbec něco naspat?

Něco málo jo, na chvíli jsem usnul. Zatím je to v pohodě, musím se připravit na další noc, nechtěl bych o semifinále přijít.

O finále si zahraje s Američankou Bradyovou, jste optimista?

Fakt nedokážu tipovat. Po těch třech zápasech toho bude mít plné zuby, třikrát otáčela... Ale nabrala zkušenosti, ví, co jí vyhovuje, a dobře se připraví na semifinále. Kdyby to klaplo až do finále, bylo by to něco neskutečného.