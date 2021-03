Kapitána Daridu mrzí, že může hrát jen proti Estonsku: U televize pak budu nervózní

Spoluhráči z reprezentace už jsou v Praze. Co vy, už jste nachystaný na zítřejší odlet do Polska?

Samozřejmě jsem připravený a otestovaný laboratoří Synlab, jejíž výsledky UEFA uznává.

Kdy odlétáte?

Na letišti v Berlíně mají Pavel Kadeřábek s Patrikem Schickem, kteří letí z Kolína nad Rýnem, mne a Jirku Pavlenku vyzvednout zítra kolem poledne a pak nabereme směr Lublin. S mužstvem bychom se měli sejít v Polsku přímo na letišti, přistáváme v krátkém časovém odstupu, a odjet s nimi společně na hotel. Snad se na tom už nic nezmění.

Mluvil jste v posledních hodinách s někým z reprezentačních parťáků hrajících bundesligu?

V posledních hodinách ne. O víkendu hrála Hertha s Leverkusenem, vyhráli jsme 3:0, ale já mám třízápasový trest za červenou kartu, takže jsem nehrál a nebyl ani na lavičce. Seděl jsem na tribuně, v sektoru, z něhož jsem ke hřišti nemohl, takže jsem Patrika Schicka viděl, ale nemluvil s ním. S Pavlem Kadeřábkem jsem si před pár dny psal. Máme jasné pokyny, uvidíme se v letadle, bude čas si popovídat. Doufám, že to nic nezhatí, dneska si člověk není jistý ničím.

Český záložník Vladimír Darida zpracovává balón během utkání Ligy národů proti Izraeli.

Vlastimil Vacek, Právo

Něco takového jste asi při cestách za reprezentací nezažil...

To určitě ne, ale co je tu covid-19, tak jsme toho s nároďákem zažili spoustu, a ne zrovna příjemného. Loňský jarní sraz byl úplně zrušen, na podzim do všech tří srazů promluvil koronavirus, před Skotskem se měnilo celé mužstvo, do Izraele jsme letěli po skupinách a ne všichni. Pokaždé kvůli covidu někdo chyběl. Samé nepříjemné změny, které pokračují i teď, ale zvládli jsme to loni, věřím, že to zvládneme i letos.

Je vám hodně líto, že můžete hrát jenom jeden zápas?

Mrzí mě to, a nejen mne. Přiletím v úterý, absolvujeme jeden trénink a hned po zápase letíme zpátky do Německa. Nemůžeme hrát v Praze ani ve Walesu, protože bychom v Německu museli do karantény. Vyhnout se jí byla jedna z podmínek klubů, aby nás uvolnily. Samozřejmě bych rád hrál i zbývající dva zápasy s atraktivními soupeři, jakými jsou Belgie a Wales. Sraz se nám z bundesligy smrsknul na dva dny. Je škoda, že nemůžu být s klukama delší dobu a pokecat.

Trenér Šilhavý po změně místa zápasu z Tallinu na Lublin řekl, že místo konání je hráčům jedno. Potřebují mít jen zajištěno vše potřebné. Platí to i o vás?

Platí, mám to tak a myslím si, že většina kluků také. Zejména když na žádném stadionu nemohou být fanoušci. Jsem hlavně rád, že můžeme hrát. Stadiony jsem nestudoval, nejpodstatnější je, aby byl solidní trávník, na kterém se dá hrát fotbal.

Zápasy s Belgií a ve Walesu budete asi sledovat. Cítí hráč nervozitu, když se může jen dívat?

Samozřejmě je budu sledovat a budu nesvůj. Pro fotbalistu je nejhorší, když je zdravý a sedí jen na lavičce nebo na tribuně, natož pak u televize a nemůže nijak pomoct. Při takových zápasech jsem víc nervózní než na hřišti.

Co všechno už víte o Estoncích?

Přiznám se, že jsem je nesledoval. Program je nahuštěný, ale určitě nám je trenér v úterý nebo ve středu dopoledne ukáže na videu, řekne nám, co hrát. Papírově to je sice asi nejlehčí soupeř ve skupině, ale v žádném případě je nepodceníme. Jedná se o první zápas, důležité je vstoupit do kvalifikace vítězstvím, takže budeme chtít urvat tři body.

Belgie v Praze a Wales v Cardiffu, to bude jiná káva, jak se říká. S kolika body byste byl z tohoto trojutkání spokojený?

Ideálních by bylo devět, ale za určitých okolností může být dobrých i sedm, což pořád znamená, že bychom neprohráli.

S kým ty dva body případně můžeme ztratit, kde vidíte největší nebezpečí?

Belgie je největší favorit skupiny, má skvělé mužstvo, ale neházím předem flintu do žita. Anglii jsme také porazili. Hodně těžké to bude ve Walesu. Věřím ale, že víc jak dva body neztratíme, což by byla dobrá výchozí pozice do podzimních kvalifikačních zápasů.