Karabec? Jedinej můj oříšek, pokyvuje trenér Lvíčat. Sparťan pak Italům zavařil

S jedním z aspirantů na evropský titul uhráli remízu, které si Karel Krejčí velmi považuje. Čeští fotbalisté do 21 let po přestávce squadru azzuru tlačili a nakonec vyválčili remízu 1:1, která může mít ve finálním zúčtování v základní skupině B váhu zlata. O vyrovnání se zasloužil teprve sedmnáctiletý Adam Karabec, jehož přímý kop prodloužil hlavou do vlastní sítě Maggiore. Právě kreativní záložník Sparty byl jedním z hráčů mladších ročníků, které kouč Lvíčat zařadil do jedenáctky vyvolených, a tah mu vyšel.

Kdy jste se rozhodl o jeho nominaci?

Byl to můj jedinej oříšek. Do poslední chvíle jsem se rozmýšlel a rozsekl to až dopoledne před utkáním při rozcvičení, kdy jsem Adama upřednostnil před Janoškem. Zápas sehrál myslím velice dobře. Jeho výkon šel postupně nahoru, v druhé půli se odměnil i standardkou, z níž padl gól. A kdyby si sám neřekl o střídání, asi bych ho nechal na hřišti až do konce. I ve Spartě prokazuje, že je kvalitní hráč a bude do budoucna výrazná individualita.

Přitom jste se nebál postavit i další mladší hráče. V obraně debutoval například osmnáctiletý talent Vitík...

Musím pochválit kolegy na svazu, mládežnické trenéry, že máme opravdu z čeho vybírat. Když třeba přijdeme o nějaké hráče, nebojíme se sáhnout do mladších kategoriích, což je příklad Vitíka. Nemohl jet Zima a otevřela se mu šance hrát na ME 21. Jeho výkony budou ještě lepší. Sbírá zkušenosti, které se mu budou hodit.

Martin Vitík (vlevo) v souboji s italským útočníkem Patrickem Cutronem.

Darko Bandic, ČTK/AP

Na levou stranu zálohy jste poslal Šulce, jak jste byl spokojený s jeho výkonem?

Taky mě tam nezklamal. Myslím si, že do budoucna je schopen tenhle post hrát. V kvalifikaci jsme ho zkoušeli s Chorvatskem, ale tam jsme hráli se čtyřkou vzadu. Je rychlej. Myslím si, že v soubojích jeden na jednoho si v křídelních prostorech poradil, chvíli přiběhl i doprava, kde byl asi silnější než třeba zleva. Bohužel jsme jeho chybou v rozehrávce pustili soupeře do brejkové situace, což jsme nechtěli. Italové se z ní prosadili, ale je to mladej kluk chtěl to řešit fotbalově, potřebuje nasbírat zkušenosti a vědět, v jakých prostorech si tyhle konstruktivní věci může dovolit. Jinak splnil to, co jsme očekávali.

V poslední minutě skluzem odebíral ve vápně míč protihráči, který se řítil do šance. Italové si žádali pokutový kop, zatrnulo vám?

Nechci to komentovat, musím se na to podívat na videu. Ale zachraňoval situaci. Kdyby tam takhle nešel, soupeř by asi skóroval.

Gólová radost českých mladíků v utkání proti Itálii.

Darko Bandic, ČTK/AP

Brzy po přestávce jste nuceně střídal zraněného Holíka. Jak to s ním vypadá?

O půli ho dávali dohromady, podvrtl si kotník, šel to ještě zkusit, ale jeho stav byl takovej, že si řekl o střídání.

Brankář Jedlička opět tým výrazně podržel. V závěru vytáhl několik výborných zákroků, jeho skvělý výkon vás ale asi nepřekvapil...

Žádná novinka (úsměv). Kluci se zvykli, že je Martin drží. Ti, co sledovali náš zápas kvalifikace třeba v Chorvatsku, to ostatně viděli na vlastní oči. V závěru, kdy jsme se obávali o výsledek, měl řadu momentů, kdy tým výrazně podržel. Jsme rádi, že ho v týmu máme. Prokázal, jak je důležitej pro tenhle mančaft.

Sport.cz, FAČR

Zmiňujete obavy o výsledek. Mužstvo se po vyrovnání trochu zaleklo, čím si to vysvětlujete?

S tímhle mají problémy i zkušenější hráči. Překvapilo mě, že nás nechali v začátku druhé půle víc hrát, po první půli si byli asi jisti, že zápas už mají v kapse a my jsme se vrátili zpátky do hry. Vytvořili jsme si řadu situací, měli jsme standardky a začali se strachovat oni. Po našem vyrovnání chtěli přelít skóre na svoji stranu. Začali se tlačit do vyšších postavení, víc využívat vpředu Scamaccu. Vytvořili si pár brejkových možností, které jsme přežili, a máme se silnou Itálii cenný bod.