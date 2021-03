Vlastenci drží naděje a Lvíčata zbrojí na obra. Respekt máme, ale nebojíme se, burcuje Lingr

Dvakrát na ME plichtili 1:1, přičemž pokaždé jim v závěru pomohl vlastní gól soupeře. Unikát! Marně by kronikáři pátrali, podobnou bilanci čeští fotbalisté na velkých turnajích nepamatují.

Česká jedenadvacítka na ME zatím nedala gól. Dvakrát pomohl vlastňák soupeře

Ve vstupní partii šampionátu jedenadvacítek smazala Lvíčata deficit s Italy díky hlavičce Maggioreho, jenž nešťastně usměrnil do své sítě míč po přímém kopu Karabce. Standardní situace pak mladé Čechy spasila také proti Slovincům. Janošek se ujal její exekuce, talent Sampdorie Prelec chtěl míč na bližší tyči odkopnout do bezpečí, jenže mu sjel po noze přímo do vlastní branky.

„Svědčí to o tom, že aspoň standardky máme kvalitní. Věřím, že to teď proti Španělům zlomíme. A kdyby náhodou měly padnout dva vlastní góly a my bychom postoupili, jsme za to určitě rádi," říká útočník Ondřej Lingr.

Ondřej Lingr v zápase ME jedenadvacítek s Itálií.

Darko Bandic, ČTK/AP

„Samozřejmě by bylo lepší, kdyby branky vstřelili naši hráči, ale bereme to. Jsme rádi za každý gól, bohužel se na něj nadřeme," připomněl záložník Michal Sadílek bolest českého mužstva, která ho provází už od kvalifikace, v níž nasázel dvacet branek. Jenže z toho dvanáct proti outsiderovi ze San Marina. Nejlepším šutérem byl z pěti zásahy Ladislav Krejčí, který na ME nastupuje na stoperu a na stejném postu ho trenér Krejčí často využíval i v kvalifikaci.

Moc lidí nám asi nevěří. Ale důležité je, že si věříme my, neztrácí optimismus Martin Jedlička

Sport.cz, FAČR

Lvíčata se střelecky trápí také v Celje. Proti domácímu výběru chyběla v sobotu v první půli kreativita, větší aktivita i podpora krajních beků. Střídající Ostrák, Šulc, Karabec i Fukala hru oživili, vyložených šancí si však Češi vytvořili málo. „Myslím si, že nás zlomila tíha utkání. Měli jsme málo ofenzivních akcí a centrů do vápna. Bylo to od nás bezzubé," přiznal Lingr

Mladíkům vázla finální fáze, přesto ukázali charakter a za snahu byli odměněni. Bod do tabulky je udržel ve hře o čtvrtfinále, o které zabojují proti obhájcům zlata Španělům. „Bude to dřina, ale máme postup furt ve vlastních rukách," burcoval šikovný borec Slavie.

Gólová radost španělských mladíků v utkání ME do 21 let proti Slovinsku.

Antonio Bronic, Reuters

Aby Češi uspěli, potřebují pochopitelně skórovat. Jenže jeden z aspirantů na evropský titul se pyšní skálopevnou defenzivou. Na šampionátu zatím neinkasoval, v kvalifikaci obdržel jediný gól na půdě Izraele! S míčem je navíc dominantní.

„Respekt máme, ale nebojíme se. Španělé postup ještě nemají jistý. Čím déle budeme držet nulu, tím víc to bude otevřené. Musíme podat kvalitní běžecký výkon, nic nevypustit a chytat se s hráči. Tudy povede cesta," předpovědě Lingr.