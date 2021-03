Poslední bitva úspěšné party. V kabině tekly slzy! líčí mazák jednadvacítky

Stoprocentní jistotu čtvrtfinále zaručovalo Lvíčatům jen vítězství. Šance, že by je posunula do play off i remíza, se rozplynula už v poločase. Italové totiž v souběžně hraném duelu vedli nad Slovinci 3:0.

Čechy čekal těžký oříšek, proti žhavému adeptovi na titul však dlouho drželi naděje. „Dobře jsme do nich šli v prvním poločase z defenzívy. Čekali na nějakou standardku, brejk, myslím si, že potom tam byly pasáže, kdy jsme podrželi balon a ukázali, že jsme fotbalisti," potěšilo ofenzivního záložníka, jenž v úterý poprvé pronikl do základní sestavy. Na hřišti se rval, jenže kýžený gól s českými mladíky neslavil.

Naopak v 68. minutě jim zasadil klíčový direkt střídající Gómez. „Španělé udeřili z jednoho malého zaváhání. Mrzí mě to, protože si myslím, že jsme Španěly potrápili. Sice jsme si asi nevytvořili tutovou šanci, ale náznaků tam bylo dost. Škoda, že nějaký závar neskončil střelou nebo šancí, abychom jim ukázali, že na ně máme. Španělsko je prostě silnej tým," uznal Vaníček, který v současných Lvíčatech nosil nálepku mazáka. Okusil už předešlý kvalifikační cyklus a v tom posledním jim pomohl k postupu na EURO, které mu z hlavy jen tak nevymizí.

Gólová radost španělských mladíků v utkání ME do 21 let.

Antonio Bronic, Reuters

„Úspěch je, že jsme se sem dostali. V naší věkové kategorii je tohle největší turnaj. Odcházíme s hlavou nahoře, dali jsme do toho všechno. Soupeř zaslouženě vyhrál, ale my makali, co to šlo. Dali do toho srdce," neskrýval hrdost na tento tým.

Řada hráčů z kádru zkompletovala startem na letošním EURO hattrick, když v minulosti společně postoupila na ME sedmnáctek i devatenáctek. Jedlička, Chaluš, Sadílek a další...

„Jsme smutní. Starší část kabiny, která je spolu už dlouho, to těžce nesla. Hlavně proto, že si už spolu nemusíme nikdy zahrát. Prošli jsme toho hodně a byl to náš poslední zápas. V kabině padaly nějaké slzy, byla spousta emocí, ale vytvořili jsme si mnoho kamarádských pout, který snad vydrží celej život," říká za pár dnů 23letý hráč Bohemians.