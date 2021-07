Poslední trénink! Strahov osiří, Sampdoria má medaili jistou

Česká fotbalová reprezentace před odpoledním odletem do Baku naposledy trénuje v Praze na Strahově. Mužstvo je kompletní a po obědě se vypraví k sobotnímu čtvrtfinále EURO proti Dánsku. Záložník Jakub Jankto je ve spojení se svým klubovým spoluhráčem Damsgaardem a vtipkuje, že janovská Sampdoria už má medaili jistou... Pokud Češi postoupí do semifinále, přesunuli by se z Ázerbájdžánu rovnou do Anglie. Se Strahovem se každopádně loučí.