Takový zápas vás pohltí. Nevíte, co se kolem vás děje, říká jablonecký gólman Hanuš

„Snažil jsem se tu atmosféru nevnímat, ale to úplně nešlo. Takový zápas vás naprosto pohltí, že často ani nevíte, co se kolem vás děje," uvedl 33letý gólman.

„Už když jsem přicházel na stadion, cítil jsem se výborně, protože jsem čerpal z té super atmosféry. Hrozně jsem se na ten zápas těšil a naprosto naplnil mé očekávání. Hned na začátku na mě jejich útočník (Kjogo Furuhaši) běžel sám a já mu to vyrazil, což mě nakoplo," doplnil Hanuš.

Mrzelo ho však, že Jablonec i přes několik gólových šancí ani jednu neproměnil. „Za stavu 2:0 jsme měli tři velké šance, ale bohužel jsme je nedali, a to rozhodlo. Je navíc obrovský rozdíl, když prohrajete o dvě, nebo tři branky. Měli jsme dobré pasáže, bohužel z toho žádný gól nebyl," přiznal Hanuš.

Právě záložník Miloš Kratochvíl měl v úvodu druhého poločasu velkou šanci, z bezprostřední blízkosti však gólmana Celtiku nepřekonal. „Když jsem sám na malém vápně, tu šanci prostě musím jednoznačně dát. Obránce mě ale v poslední chvíli zatáhl a rozhodil mě, trefil jsem to proto do gólmana, aniž by udělal nějaký zákrok," mrzelo 25letého záložníka Jablonce.

„Je velká škoda, že se netrefili ani Martin Doležal a Tomáš Čvančara, kteří měli také velké šance. Na druhou stranu měl Celtic taky dost gólovek, ale proměnil jen tři. Hrozně dobře rotovali veprostřed, navíc měli už od obrany dobrou rozehrávku. Tady jsme měli nevýhodu, že se při těch šedesáti tisících fanoušků ani neslyšíte," doplnil Kratochvíl.

Také on přiznal, že šlo o jeho životní zápas. „Byl to pro nás složitý, ale krásný zápas. Nevím, kdy příště se mi podaří hrát před tolika lidmi, kteří navíc nesedí, ale všichni fandí. Bylo to obrovské peklo, ale jim se v tom musí hrát dobře. Mám to rád takové podmínky, strašně jsem se na takový zápas těšil," dodal Kratochvíl.

Kouče Jabloneckých Petra Radu mrzelo, že se jeho týmu nepodařilo déle udržet čisté konto. „Pro fotbal je vždycky dobře, když je taková kulisa. Myslím si, že na našich hráčích nezanechala nějaké stopy. Hráli jsme od první minuty, co jsme chtěli. Udrželi jsme dlouho remízu 0:0, ale pak jsme dostali zase zbytečný gól, když to Zelený dobře vypíchl, ale Pleštil uklouzl a Celtic šel do vedení," popsal situaci u gólu na 0:1 Rada.

Trenér Jablonce Petr Rada na tiskové konferenci před úvodním utkáním 3. předkola Evropské ligy s Celtikem Glasgow.

Radek Petrášek, ČTK

„Hráči chtěli a cítili se dobře, bylo to vidět i v kabině o poločase, že nepanovala žádná poraženecká nálada. V druhém poločase jsme chtěli být nebezpeční, vytvářeli jsme si šance, ale domácí rozhodli střelou zpoza vápna," uvedl kouč.

Také Radu mrzela trojice neproměněných gólových šancí jeho svěřenců. „Měli jsme poté příležitosti na snížení Doležalem, Kratochvílem i Čvančarou. Za výkon jsme si branku zasloužili, ale pak jsme byli znovu potrestaní. Brankář Hanuš to ještě dobře vykryl, ale míč se zase odrazil k nim a bylo to 3:0. Celtic byl silný soupeř, jsem ale zklamaný, že jsme tu nevstřelili žádnou branku," uvedl Rada.

„Myslím si, že hlavně v druhém poločase jsme hráli důstojnou roli, v součtu jsme ale dostali sedm branek ve dvou zápasech, což je moc. Nezasloužili jsme si takový výsledek, gólu jsme byli ve třech případech blíž, než když jsme dali dva góly doma," dodal Rada.

Václav Pilař z Jablonce, autor gólu z penalty.

Radek Petrášek, ČTK

Jablonec už příští čtvrtek čeká úvodní duel 4. předkola Konferenční ligy s Žilinou. Rada přes neúspěch s Celtikem věří, že se Jablonci povede přes slovenského soupeře proniknout do základní skupiny soutěže.

„Vypadli jsme, máme ale ještě opravu v Konferenční lize s Žilinou. Čeká nás náročný program, ale hráči si vyzkoušeli, že se dá hrát s kýmkoliv. Proto bychom se neměli bát ani Žiliny, Celtic to totiž není," přiznal Rada.

„Hráči si z takových zápasů musí něco vzít. Těmito zápasy rostou a získávají mezinárodní zkušenosti, dostávají se navíc do světa a můžou se zviditelnit," zakončil jablonecký trenér.

„Víme, že s Žilinou to pro nás nebude po špatných výsledcích jednoduché, ale pokusíme se to zvládnout. Naším cílem je účast v základní skupině a ten chceme splnit," doplnil jej gólman Hanuš.