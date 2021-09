Měli jsme dát více gólů. Už kvůli skvělým fanouškům, říkal obránce Coufal

Po pravé straně létal tak, jak už si na hráče West Hamu Vladimíra Coufala fandové zvykli. Někdejší obránce Slavie ale po hubené výhře nad Běloruskem 1:0 v kvalifikačním utkání o postup na světový šampionát do Kataru optimismem úplně nehýřil. „Byl to asi těžší zápas, než jsme možná čekali. Z výsledku nejsme nadšeni, ale jsme rádi, že jsme vyhráli. Všichni víme, že jsme měli dát více gólů. Bylo tam hodně nedotažených akcí, hodně zbytečně přestřelených ran,“ upozorňoval Coufal.

Bělorusy jste přehráli i přestříleli. Proč jste jim nedokázali dát více gólů?

Měli jsme do toho dávat více rozumu, ne síly. Když to šlo po zemi, gólman s tím měl vždycky problém. Xkrát to skákalo na brankové čáře, trošku možná chyběla hladovost, zarputilost, možná štěstí. Snažili jsme se být aktivní, po ztrátě jsme se je snažili honit. Z defenzivní stránky slušné utkání, pár brejků, co měli, jsme si pohlídali. Škoda i kvůli skvělým fanouškům, zasloužili by si více gólu. Přišlo jich přes sedm tisíc, byli hodně slyšet. Hrálo se tu moc hezky. Těším se tady na další zápasy.

Jsou tři body, i s ohledem na množství absencí, nejdůležitější?

Ve finále je každá výhra stejně cenná. Pořád je to za tři body, ať už je to 1:0 nebo 8:0. Chybělo nám hodně hráčů ze základní sestavy, obranu jsme měli z poloviny novou a udrželi jsme čisté konto. Holy (Holeš) to zvládl, Alda (Matějů) taky krásně zaskočil. Samozřejmě tam soupeř měl nějaké brejky, ale to bude mít každé mužstvo, když hrajete hodně nahoře. Pak je to jen o tom je pochytat, což jsme zvládli. Ukázali jsme sílu, hráli jsme, co jsme potřebovali.

Pocházíte z Ludgeřovic kousek od Ostravy, kolik lístků jste poslal rodině?

Někteří mě tady asi ještě znají, protože mě na konci vyvolávali. Měl jsem tu i třídní paní učitelku ze sportovního gymnázia paní Petrovou. Jsem rád, že se byla podívat. Pánovi na vozíku jsem hodil dres. Měl na sobě starý reprezentační, tleskal, tak jsem mu chtěl udělat radost. Rodina tu ale nebyla. Po takové dlouhé době hrajeme v Ostravě a oni jsou zrovna na dovolené v Chorvatsku. (smích)

Vitali Lisakovič z Běloruska a Tomáš Souček během utkání kvalifikace MS 2022 v Ostravě.

Vlastimil Vacek, Právo

Jak složité teď bude přepnout na Belgii, která z hlubokého bloku určitě hrát nebude?

Čeká nás extrémní kvalita. Kluci, co jsou tady prvně nebo nemají třeba tolik zkušeností, uvidí extratřídu. Po tomhle výsledku to z nás určitě trošku před Belgii spadne. Nemáme co ztratit, budeme se chtít opět prezentovat aktivním fotbalem. S trenérem Šilhavým jsme něco začali, tak to budeme chtít ještě více budovat a pokračovat v tom.

Belgičani vyhráli 5:2 v Estonsku, takže remíza, pokud chcete skupinu vyhrát, asi nic neřeší, viďte?

Ne, remíza fakt nic neřeší. Pokusíme se vyhrát. Uvidíme, na co náš výkon bude stačit. Sami vidíte ty ostatní výsledky. Jakub (Jankto) hned v šatně hlásil, že Italové remizovali s Bulharskem. Španělé prohráli ve Švédsku, Němci se trápili v Lichtenštejnsku. Zvláštní výsledky. Každý může opravdu porazit každého, takže tam určitě nemá smysl jezdit s poraženeckou náladou.