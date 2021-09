Zářící Ronaldo a ztracený Messi. Dvě superstar, z nichž jedna vyhasíná?

Září už více než deset let. Fanoušci hltají jejich parádní akce i góly. A samozřejmě celou dobu srovnávají a vedou spory, která z hvězd je nejlepším fotbalistou všech dob. Když se Lionel Messi po dlouhých 21 letech rozloučil s Barcelonou a oznámil přestup do PSG, zdálo se, že tuhle přestupovou bombu už nic nepřekoná. Jenže pak Cristiano Ronaldo oznámil návrat do Manchesteru United a debaty fanoušků dostaly nový rozměr. Všechno ještě umocnilo současné rozložení sil. Messi se v novém týmu zatím marně hledá, CR7 pokračuje tam, kde před 12 lety skončil a znovu září.

Srovnání Messiho a Ronalda se nabízí už po prvních zápasech v nových působištích.

Když se šestatřicetiletý hráč vrátil mezi Rudé ďábly, kde před 18 lety v podstatě začala jeho hvězdná profesionální kariéra, experti debatovali o tom, zda dokáže mít stejný vliv na tým. A Portugalec ukazuje, že ze svého kouzla nic neztratil.

Legenda v akci! Cristiano Ronaldo v dresu Manchesteru United v utkání Premier League.

Rui Vieira, ČTK/AP

Po návratu na Old Trafford to totiž vypadá, jako by ho nikdy neopustil. Ve všech třech dosavadních zápasech hvězdný CR7 skóroval a prokázal, že je stále rozdílovým hráčem.

“Siuuuuuuuu” 🔈



This video of Cristiano Ronaldo’s second goal and celebration vs Newcastle 😍pic.twitter.com/BxTuJEOojW — Goal (@goal) September 11, 2021

Ve svém prvním zápase proti Newcastlu se postaral o úvodní gól a ve chvíli, kdy se soupeř dotáhl, přidal další zásah. V Lize mistrů sice svým gólem k vítězství nad Young Boys nepřispěl, ale ke skórování mu stačilo pouhých 13 minut.

Duel proti West Hamu byl pro Portugalce třetím vystoupením v barvách United a CR7 se opět zapsal mezi střelce, když vyrovnával na 1:1 a nakonec slavil vítězství 2:1. Ronaldo se tak vrátil v parádní fazoně. Je jiným hráčem, než když United před lety opouštěl, ale pokud bude ve svých výkonech pokračovat, může být opět klíčem k úspěchům. Třeba bude i trumfem v boji o titul mezi United, městským rivalem City, Liverpoolem a Chelsea.

Příkladem pro tým je nejen na hřišti, ale i mimo něj. Hned po svém příchodu spoluhráče ovlivnil v životosprávě. Zatím to vypadá, že jeho přítomnost týmu jen a jen prospívá.

Ztracený Messi

Argentinec byl v Barceloně modlou, klíčovým hráčem, který vyčníval nad ostatními. V novém pařížském působišti působí ospale. Bylo evidentní, že jej odchod z Barcelony po 21 letech zasáhl. Rozhodl se pro něj ale dobrovolně. Pokud by pro něj katalánský gigant opravdu tolik znamenal, proč nepřistoupil na snížení platu?

Messiho dojemné loučení s FC Barcelona.

Před pár lety jsem viděl na vlastní oči tehdy nejlepší útok světa ve složení Messi, Neymar, Suarez.

Mám tušení, že se schyluje k ještě lepšímu útoku ve složení Messi, Neymar, Mbappé.

pic.twitter.com/qZBUzZQjtp — Skoro emigrant - Byli jsme před EU,budeme i po ní! (@ZdenekVoda) August 8, 2021

Čtyřiatřicetiletý hráč se v PSG zařadil k útočným esům. Parťáky mu jsou Kylian Mbappé s Neymarem. Klub tak má pod smlouvou „tým snů," který by podle očekávání měl drtit soupeře na všech frontách. Pro legendárního argentinského útočníka však jeho působení u týmu nezačalo dobře.

Messi v prvním zápase po přestupu proti Remeši začínal jako náhradník a nastoupil až na posledních 25 minut. Po reprezentační přestávce, ve které zazářil v duelu proti Bolívii, které vstřelil hattrick, nastoupil až v Lize mistrů proti Bruggám. Odehrál sice celé utkání, ale i přes snahu (nastřelené břevno) se nedokázal gólově prosadit a PSG jen remizoval 1:1.

Neymar (vpravo) v objetí s Lionelem Messim

Benoit Tessier, Reuters

V zatím posledním ligovém vystoupení proti Lyonu nastoupil opět v základní sestavě, ale v 76. minutě jej za stavu 1:1 trenér Mauricio Pochettino překvapivě vystřídal. Dotčený hráč mu pak při odchodu ze hřiště odmítl podat ruku. Svým pohledem a gestem mu dal jasně najevo, co si o jeho kroku myslí.

Po celou dobu se poté na lavičce tvářil frustrovaně, a když poté spoluhráči vyskočili z lavičky a radovali se z vítězného gólu Maura Icardiho, Messimu trvalo nějakou dobu, než se zvedl a začal zdvořile tleskat.

Od hráče jeho formátu se očekávalo, že okamžitě rozvíří vody Ligue 1, která je obecně považována za slabší soutěž, než je Premier League, La Liga nebo Serie A. Teď navíc přišla pro Argentince další nepřijemnost. Minimálně příští ligový zápas proti Métám si Messi nezahraje, jelikož má zraněné levé koleno.

Ronaldo měl tedy nejspíš výhodu v tom, že se na rozdíl od Messiho vracel do ligy, kterou už okusil. Když v roce 2018 přišel z Realu Madrid do Juventusu, také se mu v úvodu příliš nedařilo. Neskóroval v prvních čtyřech utkáních a za celou sezonu vsítil "pouze" 21 branek, což bylo nejméně od jeho odchodu z United v roce 2009. V aktuálním souboji dvou světových es má ale CR7 jasně navrch. Experti ale čekají, že se Messi dokáže i v Paříži prosadit, a tak se mají fandové na co těšit.