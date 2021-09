Výhra ve Zlíně naladila Spartu na Evropskou ligu a derby. Regenerovat se nám bude líp, tvrdí Pešek

Po prohře v Plzni a domácí remíze s Jabloncem se vám zápas povedl. Souhlasíte?

Jasně. První poločas nebyl jednoduchý, ale ve druhém jsme už na hřišti dominovali. Jsme moc rádi, že jsme střetnutí zvládli.

Klíčovým momentem byl asi gól na 2:1 těsně před pauzou...

Ano. Nejprve jsme udeřili ze standardky, avšak nechali jsme si vstřelit hloupou vyrovnávací branku. Z další standardní situace jsme si už ale zase pomohli k vedení. A po přestávce jsme přidali další tři trefy.

Cítil jste před utkáním ve Zlíně tlak, že třetí ligové zaváhání v řadě si už Sparta nesmí dovolit?

Ve Zlíně se vždycky hraje těžko. Zažil jsem to už s Libercem, nikdy to tu nebylo moc příjemné. O to jsem radši, že jsme odvedli solidní výkon a odvezli si tři důležité body.

Dvě branky jste dali po standardních situacích...

Každý silný tým si standardkami pomáhá. Těší mě, že nám dvě vyšly. Z těch nacvičených situací jsme ovšem gól nevstřelili. Třeba jsme si ho nechali napříště.

V závěru jste velkou šanci neproměnil, když jste šel sám na brankáře. Šlo to zakončit jinak?

Je to moment, který si dost vyčítám. Mám to pořád ještě před očima. Už jsem skoro slavil gól, ale najednou se tam vyvrbil zlínský gólman Rakovan a trefil jsem ho do ruky. Jeho zákrok byl skvělý. Mohl jsem to možná zase řešit lobem, ale byl jsem v plné rychlosti a chtěl jsem si míč píchnout kolem brankáře.

Naladilo vás pět gólů před náročným příštím týdnem, v němž vedle zápasu Evropské ligy s Glasgow Rangers odehrajete i ligové derby se Slavií?

Doufám, že ano. Výhra ve Zlíně pro nás byla mimořádně důležitá. Teď se nám bude mnohem líp regenerovat. Už dlouhá zpáteční cesta se třemi body v kapse byla mnohem příjemnější.