Stoper Brabec po bleskovém přestupu do Arisu Soluň: Do základu jsem se dostal hned

Přestup kulový blesk. Krátce po vyřazení Viktorie Plzeň z pohárové Evropy přišla překvapivá zpráva. Devětadvacetiletý stoper Jakub Brabec přestupuje do řeckého Arisu Soluň, údajně za 47 milionů korun. Po Belgii a Turecku třetí zahraniční štace. Hned se probojoval do základní sestavy. Teď se ale chystá na kvalifikační duely s Walesem a Běloruskem.

Přestup z Plzně byl „upečený" velmi rychle...

Ano, opravdu v pár dnech. Viktorka bohužel skončila v pohárové Evropě a na mne přišla pro všechny zajímavá nabídka. Nikdo mě z Doosan Areny nevyháněl, ale bral jsem tu možnost jako další výzvu. Musím poděkovat šéfovi Viktorky Adolfu Šádkovi za vstřícnost, s jako mi vyšel vstříc. Plzeň pro mne udělala opravdu hodně. Například už tím, že když se nám narodil syn, chtěli jsme z Turecka domů, a Viktorka mi nabídla perfektní podmínky. Cítil jsem se tam opravdu dobře a nezapomenu. Vstřícný byl i kouč reprezentace Jaroslav Šilhavý, který mě uvolnil ze srazu, abych mohl přestup dokončit.

Změny dresu, zejména do zahraničí bývají ošidné. Nepodaří se zabydlet v sestavě, a když fotbalista nehraje, nepřicházejí pozvánky do reprezentace. Toho jste se neobával?

Všechno se seběhlo tak rychle, že jsem na něco takového ani nepomyslel. V tomhle ohledu jsem měl zatím štěstí, v Belgii, Turecku a teď i v Řecku jsem se dostal do základní sestavy velice rychle. V Soluni jsem některé kluky ještě neznal pořádně jménem a už jsem hrál mistráky. S trenérem Šilhavým jsme si telefonovali, ptal se, jak se mi daří a povolal mě.

Bývalý kapitán Jakub Brabec a brankář Aleš Hruška z Viktorie Plzeň.

Vlastimil Vacek, Právo

Aris je přeci jenom trochu ve stínu PAOK Soluň. Vnímáte rivalitu?

Neřekl bych, že jsme ve stínu. V minulém ročníku Super League skončil Aris druhý v základní části a třetí ve skupině o titul, což je největší klubový úspěch v historii. Na něj chceme navázat. Po nevydařeném letošním úvodu jsme vyhráli dva zápasy v řadě a posunuli se do horní poloviny tabulky. Škoda ale sobotní domácí remízy se Smyrnisem. Co se týká rivality v Soluni, je obrovská hlavně mezi fanoušky. Atmosféru soluňského derby jsem zatím nezažil, protože jsme s PAOK ještě nehráli, utkáme se na konci listopadu. Už teď se těším.

Za mistrovský Olympiakos Pireus chytá Tomáš Vaclík. Jste v kontaktu?

Velmi těsném, píšeme si, voláme. Když jsme hráli v Aténách, přišel za mnou na hotel. Právě on a také Tomáš Pekhart mi přestup do Řecka doporučovali ještě než jsem odjel ze srazu.

V rozhovoru pro Právo před časem říkal, jak se krásně zabydleli i s rodinou, co vy?

Máme tu domek a jsme opravdu spokojení. Rodina je v Praze, po srazu se společně vrátíme.

Hrál jste nejvyšší soutěže kromě Česka i v Belgii a Turecku, jak byste je srovnal?

V Česku a Belgii je liga bojovnější a silovější, v Turecku a tady se hraje víc technický fotbal. Docela mě překvapilo, kolik je v Řecku Brazilců a Španělů. Super League je opravdu kvalitní.

Jakub Brabec v době, kdy působil ve Viktorii Plzeň.

Vlastimil Vacek, Právo

Sledujete českou nejvyšší soutěž a fandíte Plzni nebo Spartě?

Především fandím dobrému fotbalu, a ten byl k vidění například ve vzájemném zápase. Ve Spartě jsem vyrostl, získal první titul, mám ji v srdci, ale jak už jsem řekl, velmi pozitivní vztah mám i k Viktorce. Co se týká českých klubů v evropských pohárech, fandím všem třem, každý bod je pro český fotbal dobrý. Mám radost, že Sparta začala Evropskou ligu dobře.

V pátek hraje reprezentace s Walesem, a v Edenu, kde jste dal klíčový gól Anglii. Věříte, že českým tým tam porazí další mužstvo z Britských ostrovů?

Samozřejmě věřím! Chceme vyhrát a usadit se na druhé postupové příčce ve skupině. S Walesany i bez Balea to nebude lehké, ale máme na to, abychom je porazili. Fanoušci nám jistě pomohou. Už v Cardiffu jsme byli lepší, ale smolně prohráli. Věřím, že tříbodově zvládneme i zápas v Kazani s Běloruskem. A co se týká toho gólu Anglii, byl za národní mužstvo první a zatím jediný. Dobře si ho vybavuji. Spíš, než že bych na něj myslel, mi ho připomínají lidé kolem mne. Tenhle gól určitě patří k mým nejdůležitějším, ale párkrát jsem se trefil i v ligových a pohárových zápasech. Nedělím góly na více nebo méně důležité. To vždycky ukáže konečný výsledek utkání, a pak tabulka.