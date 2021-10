Nechutné! Hráč neunesl vyloučení a ostře napadl rozhodčího. Zápas se nedohrál

Emoce při zápasech bývají obrovské, a to i když se jedná o druholigové futsalové derby mezi FC Malibu Mladá Boleslav a TJ FC Dalmach Turnov. Ve 24. minutě byl totiž duel přerušen, jelikož hráč Dalmachu Vojtěch Hurt po obdržení druhé žluté karty neudržel nervy a napadl rozhodčího. Na incident se můžete podívat ve videu uvnitř článku.

Hurt první žlutou obdržel v 10. minutě za stavu 1:1. Domácí se do poločasu ujali vedení 2:1 a krátce po začátku druhého došlo k vyhrocenému střetu. Hostující Hurt se dostával do útoku, ale v akci si pomohl faulem, když domácího hráče trefil loktem do břicha. Ten se okamžitě skácel k zemi.

Rozhodčí Radek Dragoun okamžitě zasáhl a faulujícímu udělil druhou žlutou, respektive červenou kartu. Turnovskému hráči se to ale ani trochu nelíbilo. Sudího nakopl, a ještě ho udeřil pěstí do obličeje.

Rozzuřený Hurt by zřejmě v útoku pokračoval, ale domácí gólman Šteiner zasáhl a rozdivočelého futsalistu zpacifikoval. „Za 15 let u futsalu jsem tohle ještě nezažil. A to jsem nastoupil ve všech soutěžích – od té nejvyšší až po tu nejnižší," reagoval na incident domácí kouč Michal Bílek.

V textovém online přenosu ze zápasu bylo uvedeno, že o (ne)dohrání zápasu „rozhodne příslušný orgán futsalu v nejbližších dnech."