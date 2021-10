Záložník Sparty Pešek o životním podzimu: Nároďák mi pomohl ke skvělé formě!

Potvrdil fantastickou formu. Český fotbalový záložník Jakub Pešek prožívá životní podzim. Po přestupu do Sparty Praha září na klubové úrovni, čímž si vysloužil místo v národním týmu. A v pátek při utkání kvalifikace MS 2022 proti Walesu pohotovou dorážkou i skvělým výkonem vydatně přispěl k zisku bodu.

Zdáte se být specialistou na ostrovní týmy. Gólově jste se prosadil proti Skotsku při debutu v národním týmu před rokem, nyní jste pomohl k bodovému zisku proti Walesu.

Ale trefa proti Walesu je přece jen více. Byť mě samozřejmě štve, že jsme získali jen bod. Když jsme skóre otočili, doufal jsem, že nás to nakopne. Už před zápasem jsme si říkali, že musíme napadat brankáře při rozehrávce, protože trávník v pokutovém území byl všelijaký. A vyplatilo se, přineslo to druhý gól. Jenže nás to nenakoplo, jak jsme doufali. Ale když si zápas promítnu, tak bod je dobrý. Wales měl více příležitostí.

Bylo pro vás složité vypořádat se s velkým tlakem při absenci tradičních křídel?

Já si nic takového nepřipouštěl. Soustředil jsem se na sebe, připravoval se na soupeře. Chci využít každou šanci, každou minutu v národním dresu. Pro mě je každý zápas v reprezentaci vyznamenáním. Přestup do Sparty mi hodně pomohl. Mám obří motivaci udržet si formu, protože mistrovství Evropy byla velká zkušenost. a teď bych chtěl na mistrovství světa. Být součástí výběru pro Katar by představovalo splnění snu.

V šestnácti zápasech za Spartu jste si připsal pět gólů a čtyři asistentce, jednu branku jste vstřelil i v reprezentaci. Čím si vysvětlujete skvělou podzimní bilanci?

Pro každého hráče jsou čísla důležitá. Doufám, že budu pokračovat a pomáhat týmu. Každý fotbalista by si měl takového období vážit, protože se to může rychle zvrtnout. Je proto potřeba myslet pozitivně. Hlava je hodně důležitá.

Jakub Pešek (8) a Patrik Schick se radují po gólu proti Walesu.

Vlastimil Vacek, Právo

Vážně je to tak snadné? Stačí jen myslet pozitivně? Nebo máte nějaký zaručený recept?

Pomáhá mi skvělé zázemí. Jakmile opustím stadion, vůbec neřeším fotbal. A myslím, že jde o velice důležitou věc. Kdybych měl v hlavě pořád jen fotbal, moc by mi to nepomohlo.

Proti Walesu jste potvrdil skvělý výkon z předešlého ligového utkání proti Slavii, kterou Sparta porazila po pěti letech. Jak moc vás nadchlo, že jste se podílel na ukončení bídné série letenského klubu?

Jsem sparťan od dětství. Sice jsem byl dlouho pryč, ale každé derby jsem sledoval a vždy fandil Spartě. Ať jsem hrál kdekoliv, zůstal jsem sparťanem. A přál klubu, aby vyhrál derby a udělal titul. Že jsem mohl být u prvního vítězství po pěti a půl letech bylo senzační.

V souboji slávista Tomáš Holeš (vlevo) a sparťan Jakub Pešek.

Vlastimil Vacek, Právo

Neměl jste během těch šesti let mimo Letnou obavy, že ve Spartě už druhý pokus nedostanete?

Doufal jsem, že jednou příležitost přijde. Vždy jsem si to přál. A jsem šťastný, že to dopadlo.

Přitom se ale vaše jméno velmi intenzivně spojovalo i se Slavií. Přijal byste jako sparťan nabídku z Edenu?

Je fakt, že určité náznaky zájmu Slavie proběhly. Já se soustředil hlavně na vlastní výkony. Všichni vědí, že Liberec hodně intenzivně spolupracuje se Slavií. Mým cílem bylo hlavně hrát skvělý fotbal. Nabídku Slavie jsem nakonec řešit nemusel. A jsem rád, že jsem zpátky ve Spartě.

Nebyli jsme v dobrém rozpoložení, přiznal po remíze s Walesem trenér Jaroslav Šilhavý.

Sport.cz

Ve Spartě záříte po pár týdnech. Neříkáte si, kde jste mohl být, kdyby vám na Letné dali šanci jako mladému?

Jsem za svoji cestu rád. Za trenéra Lavičky jsem dostal šanci v lize a v pohárech. Ale tým Sparty byl tehdy skvělý. Mnoho prostoru bych nedostal. Proto jsem přijal nabídku z Českých Budějovic. Na jihu Čech jsem hrál pravidelně, ale bohužel jsme sestoupili. Myslím, že jsem se v druhé lize hodně vyhrál a nasbíral zkušenosti. A Liberec byl pak další skvělý mezistupeň. Myslím, že kdo chce uspět v tuzemské top trojce, tak právě Slovan je pro něj skvělou adresou.

Po těžké sezoně jste jel na mistrovství Evropy, následně prakticky bez odpočinku naskočil do přípravy Sparty. Neděsí vás, jak zvládnete sezonu bez odpočinku?

Myslím, že mi nároďák, respektive evropský šampionát paradoxně pomohl k současné formě. Sice jsem neodehrál ani minutu, ale celou dobu jsem poctivě trénoval. Byl jsem na Spartu připravenější, než kdybych se zapojil do přípravy od začátku po dovolené. Nebudu lhát, mám toho dost a těším na zimní pauzu, ale cítím se skvěle.

Fotbalisté Sparty Praha Jakub Pešek a Lukáš Haraslín oslavují vítězství v derby.

Vlastimil Vacek, Právo

Zatím jste naskočil do šestnácti zápasů za Spartu, jen jednou jste nebyl v základu. Do konce podzimu vás čeká minimálně stejná porce utkání. Jde takový zápřah vydržet?

Jak už jsem naznačil, hlavní je odpočinek. A v tomhle mám skutečně skvělý servis. Doma relaxuji, odpočívám. V létě jsme měli svatbu a někdy si prostřednictvím fotografií či videozáznamu tyhle vzácné chvilky připomínáme. Mám doma skvělé zázemí a chtěl bych manželce moc poděkovat, jak mě podporuje.

Pomohly vám i zkušenosti, které jste nasbírali v předkolech Ligy mistrů proti Rapidu Vídeň a Monaku?

Monako bylo zrcadlo. Poučili jsme se. Takticky i fyzicky se musíme zlepšovat. Ale současně mám pocit, že rosteme každým zápasem. Při derby se Slavií jsme nabrali sebevědomí. A současně ji dostali pod tlak. A dalším soupeřům jsme ukázali, že není neporazitelná.

Jakub Pešek ze Sparty Praha v akci.

Vlastimil Vacek, Právo

Na evropské scéně jste naposledy zvládli souboji s Rangers. Na zápas v Evropské lize jste pozval děti ze základní školy v Hlinsku, kam jste jako malý chodil. Zápas jste vyhráli, ale duel má dohru v podobě vyšetřování ze strany UEFA kvůli údajnému rasismu na tribunách. Vnímáte, co se kolem utkání strhlo?

Když vedení Sparty přišlo s nabídkou, že jako hráči můžeme pozvat třeba nějaký dětský fotbalový tým, oslovil jsem prostřednictvím mamky, která ve škole pracuje, ředitele školy. Věřím, že si to děti užily. Ještě jsem jim dal dres z toho utkání. Byl to pro ně skvělý zážitek. A pro nás na ploše taky. Nikdy jsem nezažil takovou atmosféru. Děti nám daly neuvěřitelnou energii. Dost mě mrzelo, co se potom strhlo.