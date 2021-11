Dopustil jatka mezi Slavií a Rangers. Teď zkříží cestu českému fotbalu znovu

Pamatujete? V březnu hrála Slavia na Ibrox Stadium odvetu osmifinále Evropské ligy. Zkušený sudí z Izraele tehdy v bitvě plné tvrdých zákroků, mnohdy za hranicí pravidel, nastolil dost benevolentní metr. „Asi to chtěl pustit víc a nezvládl to," zhodnotil pak bývalý reprezentant Vladimír Šmicer. Fauly sice pískal, ale v prvním poločase rozdal jen tři karty. Dvě domácím, jednu sešívaným.

„Zápas se Slávií už je sice pryč a je zbytečné se k němu vracet. Ale myslím, že sám asi ví, že tam udělal chybu. Kdyby vyloučil hráče, kteří tam kopali do soupeře ležícího na zemi dřív, tak byl klid a vůbec k ničemu nedošlo. Ale bylo to jeho rozhodnutí, viděl to jinak. Doufám, že to bude chtít odpískat tak, jak se na mezinárodním poli sluší a patří," věří kouč Jablonce Petr Rada, kteří si chce dnes dát hlavně pozor, aby nebyl napomínán sám, neboť dvě žluté již posbíral.

Jatka v Glasgow pak po pauze vyústila v děsivý zákrok Roofa ve stylu kung-fu na gólmana Koláře, jenž skončil v nemocnici. Letos 40letý Grinfeeld nakonec červenou kartu tasil dvakrát a Rangers dohrávali v devíti. A zápas měl i dohru v podobě obvinění Kúdely Kamarou z rasismu a napadení českého reprezentanta v útrobách stadionu...

Rozhodčí si nic nedovolí

„Co se tam stalo, ať si řeší sami. Myslím, že si rozhodčí nic nedovolí. Budeme se soustředit na hru a rozhodčí se podle mě budou také soustředit sami na sebe. Nemyslím si, že by si v této soutěži měli něco dovolovat a někomu něco oplácet," poznamenal jablonecký obránce Jan Krob k sudímu, který letos pískal i jeden zápas na mistrovství Evropy mezi Nizozemskem a Rakouskem.

Slavia ve Skotsku vyhrála 2:0 a slavila postup do čtvrtfinále. Stejný výsledek by večer brali i Jablonečtí. Znamenal by přiblížení možného vysněného postupu do jarních bojů.