Nejpilnější střelec Konferenční ligy hraje za Jablonec! Na postu desítky se cítím dobře, tvrdí Čvančara

V posledních zápasech je sice jedním z nejvýraznějších hráčů Jablonce, ve statistikách Konferenční ligy mu patří přední místa a k utkání na hřišti Randersu nově cestoval jako reprezentant do 21 let, přesto útočníkovi Tomáši Čvančarovi v týmové hierarchii patří spodní patro. A jako benjamínek se podílí na nošení materiálu.

„Nezapomeň vzít tu tašku," houkl na něj jablonecký kustod Luboš Hušek na letišti v Aarhusu, když 21letý čahoun při čekání na zavazadlo hodnotil šance Severočechů uspět na hřišti dánského celku.

„Asi půjde o klíčový zápas. Určitě nám ohledně možného postupu ze skupiny hodně napoví," přiznal ofenzivní hráč, jehož před odletem nominoval kouč národního týmu do 21 let Jan Suchopárek na kvalifikační zápasy v Anglii a Slovinsku.

„Jsem samozřejmě rád, že trenér tak asi ocenil mé výkony, které poslední dobou podávám," usmál se Čvančara, jenž v posledních deseti soutěžních zápasech soupeřům nasázel šest gólů.

Nominace je vyznamenáním

„Nominace do 21 je pro něj vyznamenáním. Tomáš nám v určitých fázích pomohl. Vstřelil důležité branky, ať s Randersem doma, teď se trefil i v lize. Je to dobře! Když máte více útočníků, vždy je to plus. Uvidíme, jak proti Randersu jedenáctku sestavíme," poznamenal kouč Jablonce Petr Rada.

Čvančara před dvěma týdny vstřelil Randersu dva góly. „Pochopitelně mě moje osobní úspěchy těší a chtěl bych na ně navázat, ale na prvním místě je samozřejmě tým," zdůraznil hráč, jenž má čistě matematicky vzato ty nejlepší předpoklady svůj evropský účet ještě vyšperkovat.

Tomáš Čvančara z Jablonce a Martin Chlumecký z Teplic

Vlastimil Vacek, Právo

Mezi všemi 32 účastníky Konferenční ligy totiž nenajdete kanonýra, který by branku soupeře ohrožoval častěji. S osmi pokusy je mezi třiceti nejpilnějšími střelci, odehrál však jen necelé tři poločasy, ze všech nastřádal suverénně nejméně času. Na branku soupeře Čvančara v Konferenční lize vypálí v průměru každých třináct minut.

„Hodně střel jsem měl právě proti Randersu, jelikož jsem hrál pod Dolym (Doležalem). Na postu desítky se cítím fakt dobře. Hraje se mi tam líp, než když jsem v útoku sám a odstřižený," přiznal útočník, který se naposledy trefil v lize proti Pardubicím.

„Moje přednosti nejsou v tom prát se zády k bráně se stopery, spíš být pod útočníkem, sbírat balony a vzít si ho do tahu. Z toho se do zakončení dostávám víc než z pozice hrotového útočníka," vysvětlil. Překoná ve čtvrtek dánskou obranu znovu?