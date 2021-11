Lvíčata přijela složit do Slovinska reparát za zpackanou Anglii

„Musíme jednoznačně odčinit nepovedený výkon a výsledek v Anglii. Je to v silách našeho mužstva. Chceme vyhrát každé utkání a věřím, že se od toho bude odvíjet i náš výkon," pravil kouč při virtuálním předzápasovém setkání s médii. Po nějaké skleslé náladě není ani památky. „Měli jsme dva dny na to, abychom zregenerovali síly. Cesta do Slovinska byla dobrá, podmínky zde máme perfektní. V neděli večer jsme si v hotelu udělali teambuilding, i díky tomu jsme chtěli dostat do hráčů jiné myšlenky. Věřím, že se to projeví i v zápase," řekl Suchopárek.

Podle něho se hráči zvedli už v Anglii po tristní půlhodině hry, v níž třikrát inkasovali. „A mohli jsme dostat i šest gólů. Dalších padesát minut už bylo dobrých. Snažíme se pracovat z dlouhodobého hlediska tak, aby mužstvo mělo tvář a kostru. Důležitost je vždy v pokutovém území, tam jsme byli nepřesvědčiví, v tom musíme na hráče neustále apelovat, abychom kvalitu zvyšovali. Abychom zápasy zvládali, tak musíme dávat branky a musíme být kvalitnější v pokutovém území," zopakoval trenér, v čem jeho tým tlačí bota, což se v Burnley projevilo naplno.

Lvíčata jsou ve Slovinsku 🛬🇸🇮 pic.twitter.com/VUJB2px3cD — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) November 14, 2021

Slovinci sice nemají takovou kvalitu jako Angličané, ale rozhodně je nelze podcenit. Zejména doma jsou velice silní. Proti zápasu v Českých Budějovicích se také výrazně změnila jejich sestava. „U nás nastoupilo několik náhradníků, těch změn je asi pět a směrem do kvality. Slovinci hrají určitě jinak než Anglie, ale neřekl bych, že mají horší kvalitu. Umějí hrát jeden na jednoho, jsou rychlí a dovedou využít šance k protiútoku. Nesmíme jim tedy dát prostor. A musíme se poučit, abychom jim nedali šance z vlastních chyb tak, jak tomu bylo v Anglii. Kvalitu máme a jsme schopni soupeře potrestat a potrápit. Jejich mužstvo se může asi z poloviny obměnit, ale jsou to třeba střídající hráči, takže to nebudou žádní nováčci. Mají konsolidované mužstvo a nebude to jednoduché utkání," tuší Suchopárek.

Trenér české jednadvacítky Jan Suchopárek při utkání s Anglií.

Molly Darlington, Reuters

V sestavě Lvíčat dojde v porovnání se zápasem v Anglii také ke změnám. „Nějaké chystáme, ale nebude to nic výrazného. Hráči musejí pracovat tak, aby na případný nepovedený zápas zareagovali poctivou prací v tréninku. Neznamená to, že je hodíme přes palubu. Máme i nějaké zdravotní problémy, ale žádné zásadní, nastoupíme v plné síle," zdůraznil kouč.

Stejně jako hráči chce přezimovat na prvním místě skupiny, zvládnout duel se Slovinci i tři další na jaře a v červnu si to rozdat v Českých Budějovicích s Angličany o první místo ve skupině.